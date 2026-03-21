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Division 2
Hockey sur glace - D2 : RÃ©sultats 1/2 Poffs - Matchs 1 & 2 - 28 & 29 mars 2026
RÃ©sultats des Play-offs - Matchs1 et Matchs2 des 1/2 finale du championnat franÃ§ais de division 2 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 29/03/2026 à 21:05
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PLAYOFFS - 1/2 de FINALE - Matchs 1 et Matchs 2
Samedi 28 et Dimanche 29 mars 2026
Matchs 1
Play-Off - 1/2 finale
samedi 21/03/2026 - 18h30
La Roche-sur-Yon
A1
Valence
B2
1 - 2
(0-0 1-2 0-0)
Play-Off - 1/2 finale
samedi 21/03/2026 - 19h00
Montpellier
B1
Roanne
B3
8 - 2
(3-1 3-0 2-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Matchs 2
Play-Off - 1/2 finale
Dimanche 22/03/2026 - 18h30
La Roche-sur-Yon
A1
Valence
B2
3 - 5
(1-1 1-2 1-2)
Play-Off - 1/2 finale
Dimanche 22/03/2026 - 19h00
Montpellier
B1
Roanne
B3
5 - 1
(2-0 2-0 1-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
SERIE 1 - 1/4 ème de finale au meilleur des cinq matchs
SERIE
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
SERIE
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
La Roche/yon
0
1
3
0
0
0
Montpellier
1
8
5
0
0
0
Valence
2
2
5
0
0
0
Roanne
0
2
1
0
0
0
Valence mène 2 à 0 dans la série
Montpellier mène 2 à 0 dans la série
* Prl / ** TaB
CLASSEMENT FINAL SAISON REGULIERE
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
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