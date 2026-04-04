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Division 2
Hockey sur glace - D2 : RESULTATS 1/2 Poffs - Matchs 3 & 4 - 04 Avril 2026
RESULTATS des Play-offs - Matchs3 des 1/2 finale du championnat franÃ§ais de division 2 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
La rÃ©daction/sl
Posté par Hockey Hebdo
le 04/04/2026 à 23:10
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PLAYOFFS - 1/2 de FINALE - Matchs 3
Samedi 04 Avril 2026
Matchs 3
Play-Off - 1/2 finale
samedi 04/04/2026 - 19h30
Roanne
B3
Montpellier
B1
3 - 5
(0-1 0-4 3-0)
Play-Off - 1/2 finale
samedi 04/04/2026 - 20h30
Valence
B2
La Roche-sur-Yon
A1
4 - 2
(0-1 1-0 3-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
SERIE 1 - 1/4 ème de finale au meilleur des cinq matchs
SERIE
Evol
M1
M2
M3
---
---
SERIE
Evol
M1
M2
M3
---
---
La Roche/yon
0
1
3
2
Montpellier
1
8
5
5
Valence
3
2
5
4
Roanne
0
2
1
3
Valence gagne la série 3 à 0
Montpellier gagne la série 3 à 0
* Prl / ** TaB
CLASSEMENT FINAL SAISON REGULIERE
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
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