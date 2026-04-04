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Division 2
Hockey sur glace - D2 : RESULTATS 1/2 Poffs - Matchs 3 & 4 - 04 Avril 2026
 
RESULTATS des Play-offs - Matchs3 des 1/2 finale du championnat franÃ§ais de division 2 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction/sl
Posté par Hockey Hebdo le 04/04/2026 à 23:10

 

PLAYOFFS - 1/2 de FINALE - Matchs 3 
Samedi 04 Avril 2026
 
 
Matchs 3
 
Play-Off - 1/2 finale  samedi 04/04/2026 - 19h30 Roanne B3 Montpellier B1 3 - 5 (0-1 0-4 3-0)
Play-Off - 1/2 finale  samedi 04/04/2026 - 20h30 Valence B2 La Roche-sur-Yon A1  4 - 2 (0-1 1-0 3-1)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

SUIVI DES SERIES
 
SERIE 1 - 1/4 ème de finale au meilleur des cinq matchs
 SERIE  Evol M1 M2 M3 --- ---   SERIE  Evol M1 M2 M3 --- ---
La Roche/yon 0 1 3 2     Montpellier 1 8 5 5    
Valence 3 2 5 4     Roanne 0 2 1 3    
Valence gagne la série 3 à 0   Montpellier gagne la série 3 à 0
 
  * Prl / ** TaB
 
 



                 


CLASSEMENT FINAL SAISON REGULIERE 
           

Photo hockey D2 : RESULTATS 1/2 Poffs - Matchs 3 & 4 - 04 Avril 2026 - Division 2

 

Poule A : 10 Clubs engagés
    Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
   Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany 
 
 
 
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