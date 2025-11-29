 
Division 2
Hockey sur glace - D2 - Résultats et Programme 9ème & 17ème journées - 29-30 novembre 2025
 
Résultats et Programme de la 9ème journée et J 17 inversée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo / La rédaction - gb
Posté par Hockey Hebdo le 30/11/2025 à 10:23
 
SAMEDI 29 NOVEMBRE 2025
9ème journée
17ème journée inversée
 
POULE A
 
17 samedi 29/11/2025 (18H00) Orléans Brest 3 - 5 (0-3 2-0 1-2)
9 samedi 29/11/2025 (18H30) La Roche/Yon Châlons Champagne 4 - 6 (2-1 0-2 2-3)
9 samedi 29/11/2025 (18H55) Paris (FV) Evry / Viry (EVH 91) 7 - 4 (1-1 6-1 0-2)
9 dimanche 30/11/2025 (18H45) Courbevoie Luxembourg 0 - 0
9 samedi 14/02/2026 (20H00) Rouen II Reims Report
 
POULE B
 
9 samedi 29/11/2025 (19H00) Vaujany Dijon 8 - 3 (3-2 4-1 1-0)
9 samedi 29/11/2025 (19H30) Toulouse-Blagnac Mulhouse 8 - 0 (5-0 1-0 2-0)
9 samedi 29/11/2025 (19H30) Roanne Clermont-Ferrand 6 - 2 (1-1 3-1 2-0)
9 samedi 29/11/2025 (20H30) Annecy Montpellier 2 - 6 (0-3 1-2 1-1)
9 samedi 29/11/2025 (20H30) Anglet-2 Valence 0 - 5 (0-2 0-1 0-2)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour Obtenir la feuille de match.
 




                 



           

 

Poule A : 10 Clubs engagés
 
Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
 
  Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany     

Photo hockey D2 - Résultats et Programme 9ème & 17ème journées - 29-30 novembre 2025 - Division 2
 
 
