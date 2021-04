Transferts 2021/2022 : Annecy (Les Chevaliers du Lac) Hockey sur glace - D2 : Un attaquant quitte le HCMP pour Annecy Hockey sur glace : Saison 2021/2022 - transfert D2 - Les Chevaliers du lac d'Annecy Source : Compte FB d'Annecy La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 02/04/2021 07:14 Tweeter Communiqué des Chevaliers du lac d'Annecy (Cpte FB)



" En proie à des difficultés liées à la situation sanitaire depuis 1 an maintenant, nos voisins Les Bouquetins HCMP ont dû se séparer de leur meilleur joueur de ses 7 dernières années !

Conscients du niveau élevé des équipes de hockey dans la région, les bouquetins ont souhaité, que leur joueur star évolue dans la meilleure et plus belle équipe de la région !

Martin Kalinovic jouera désormais sous les couleurs Annécienne pour la prochaine saison ! jouera désormais sous les couleurs Annécienne pour la prochaine saison !

Welcome !

