RECRUTEMENT / JAMAIS 2 SANS 3

36 ans, 1,76 pour 80 kg, natif de Montréal, un parcours bien rempli en Ligue Magnus sous les couleurs de Chamonix, Strasbourg, Amiens, Dijon et récemment Anglet, Yanick Riendeau décide de rechausser les patins sous les couleurs des Bélougas. Les Fanatics te souhaitent la bienvenue avec l'impatience de te retrouver avec toute la team ce samedi en coupe de France Vs Marseille.

LES MOTS DE COACH EDDY

"Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir Yanick au sein du TBHC . Son expérience et son talent nous seront très utiles . Nous sommes très enthousiastes à le voir sur la glace de Jacques Raynaud les samedi soir. Un grand compétiteur qui a soif de victoire ! Son expérience à haut niveau aidera grandement nos jeunes joueurs et il retrouvera des anciens coéquipiers dont Kevin Maso qui est très heureux de retrouver son grand frère !"











