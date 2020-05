Transferts 2020/2021 : Amnéville (Les Red Dogs) Hockey sur glace - D2 : Une arrivée et prologation à Amneville Hockey sur glace : transfert D2 - Amneville Source : Facebook du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 09/05/2020 à 11:07 Tweeter



De plus le défenseur français Les red dogs d'Amnéville annoncent la signature de l'attaquant Julien VOGT pour la saison prochaine en provenance du club canadien de Ville-Marie Pirates.De plus le défenseur français Franck STOPPOLO reste chez les reds dods

