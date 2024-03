Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 2 Hockey sur glace - D2 POFFS - TABLEAU, FORMULE et RESULTATS Hockey sur glace - Saison 2023/2024 - Playoffs du Championnat de Division2 - Tableau et formule transitoire de la compétition. Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 06/03/2024 à 11:00 Tweeter TABLEAU DES PLAYOFFS



1/8 de finale

au meilleur des

trois matchs 1/4 de finale

au meilleur des

trois matchs Demi-finales

au meilleur des

cinq matchs FINALE

au meilleur des

cinq matchs Rencontres M1 M2 M3 Rencontres M1 M2 M3 Rencontres M1 M2 M3 M4 M5 Rencontres M1 M2 M3 M4 M5 Lyon 5 Paris F.V. 4 --- --- Amnéville 6 Montpellier 7prl --- --- Toulouse 3 La Roche 4prl --- --- Angers2 1 Villard 7 --- --- Annecy 3prl Courbevoie 2 --- --- Reims 1 Vaujany 7 --- --- Roanne 7 Rouen2 2 --- --- Evry-Viry 2 HCMP 3



DETAILS REGLEMENT PLAYOFFS - DIVISION 2 Source FFHG Le vainqueur de la finale est déclaré champion de France de Division 2 et est promu en Division 1. L’équipe finaliste est également promue en Division 1.

L’équipe classée 3ème dispute un barrage contre l’équipe classée 14ème de Division 1.

Le barrage se dispute au meilleur des 3 matchs : le match 1 se déroule chez le 14ème de Division 1, les matchs 2, et 3 si nécessaire, se déroulent chez le 3ème de Division 2.

L’équipe perdant le barrage est rétrogradée (ou maintenue le cas échéant) en division 2.

Si cette/ces équipe(s) n’étai(en)t pas en mesure d’accéder à la Division 1 en vertu des limitations d’engagement énoncées à l’Article 11.6.7, c’est l’équipe/les équipes en suivant dans le classement qui accéderai(en)t à la Division 1 ou disputerai(en)t le barrage

Les dates de ce barrage sont 13, 20 et 21 avril. – Pour départager les équipes ayant terminé à la même place dans leur poule respective, on procède de la manière suivante :

– Il sera procédé à la comparaison de leurs résultats à partir de l’ensemble des matches disputés dans leur poule respective. Si une équipe ou des équipes ont déclaré forfait au cours du championnat, le calcul devra se faire avec un nombre commun d’équipes rencontrées.

– Elles seront départagées selon la méthodologie suivante : Nombre de points,

Priorité aux équipes n’ayant perdu aucun match par -1 pt,

Différence entre buts marqués et buts reçus,

Quotient le plus élevé (buts marqués divisés par buts reçus),

Nombre de buts marqués à l’extérieur. Il n’y a pas de match de classement entre les équipes perdantes des huitièmes de finale et des quarts de finale. Ces équipes sont classées de la 16ème à la 3ème place suivant le niveau où elles sont éliminées et pour départager les équipes éliminées d’un même niveau, il sera procédé à la comparaison de leurs résultats à partir de l’ensemble des matchs disputés dans leurs poules respectives. Si une équipe ou des équipes ont déclaré forfait au cours du championnat, le calcul devra se faire avec un nombre commun d’équipes rencontrées. Les équipes seront départagées selon la méthodologie suivante : Nombre de points,

Priorité aux équipes n’ayant perdu aucun match par forfait,

Différence entre buts marqués et buts reçus,

Quotient le plus élevé (buts marqués divisés par buts reçus),

Nombre de buts marqués à l’extérieur © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo