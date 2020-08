Division 3 : Avignon (Les Castors) Hockey sur glace - D3 : Avignon change de logo Hockey sur glace - Les Castors d'Avignon Source : Communiqu d'Avignon La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 21/08/2020 07:15 Tweeter

Communiqué d'Avignon

" Le nouveau logo des Castors d'Avignon traduit pleinement la volonté de mettre au goût du jour l’image du club afin de la rendre plus moderne tout en perpétuant le bon travail fourni durant les années précédentes.

PLUS FORT ENSEMBLE ; depuis 1969, un club inspirant, performant et formateur. " © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo