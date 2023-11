Division 3 : Besançon (Les Aigles) Hockey sur glace - D3 : Besançon cherche gardien JFL Le club de Besançon cherche un gardien français pour son équipe de D3 Source : Média Sports Loisirs La rédaction / pr Posté par Hockey Hebdo le 20/11/2023 à 12:16 Tweeter

Besançon recherche un gardien JFL pour son équipe de Division 3. Le BDHC de retour aux affaires en D3 après huit ans d'absence a besoin d'un gardien français pour continuer sa progression dans la poule D (2 victoires et trois défaites). Besançon recherche un gardien JFL pour son équipe de Division 3. Le BDHC de retour aux affaires en D3 après huit ans d'absence a besoin d'un gardien français pour continuer sa progression dans la poule D (2 victoires et trois défaites). Le candidat recherché a un statut amateur, il ne recevra pas de salaire ni de prime. Il devra également apporter une aide à l'entraîneur principal sur les catégories mineurs. En échange le club peut l'aider à trouver un emploi, ou un service civique. Il pourra également bénéficier d'un logement mis à disposition par le club avec deux colocataires, également joueurs dans l'équipe des Aigles. Le club de Besançon peut aussi prendre en en charge une formation fédérale (modules) ou éventuellement un certificat de qualification professionnelle (CQP).



Pour toute information ou pour présenter votre candidature vous pouvez contacter le club de Besançon à bdhcinfos@gmail.com ou bien par téléphone au 06 81 06 85 73 (Bénédicte Leclerc, présidente du BDHC).











