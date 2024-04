Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 3 : Besançon (Les Aigles) Hockey sur glace - D3 : Besançon recherche joueurs et coach adjoint L'équipe D3 de Besançon cherche des joueurs et un entraîneur adjoint pour l'année prochaine Source : Média Sports Loisirs La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 09/04/2024 à 17:48 Tweeter

Pour sa première saison en Division 3 avec des objectifs largement dépassés, une 5ème place en saison régulière et une qualification en playoffs. Malgré une élimination au premier tour contre Mulhouse. Le Besançon Doubs Hockey Club est à la recherche de JFL ou U20 à tous les postes (défenseurs, attaquants et gardien) afin d’étoffer son contingent pour l’exercice 2024-2025.



Pour la saison 2024-2025, le club de Besançon est également à la recherche d'un entraîneur adjoint pour compléter son staff. Cet adjoint aura pour mission d'assurer les entraînements et le coaching du hockey mineur bisontin en adjoint de l'entraîneur principal Marian Jakab.



Les enseignements et les candidatures sont à envoyer à contact@besanconhockey.fr











