Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 3 : Colmar (Les Titans) Hockey sur glace - D3 - Colmar recrute joueurs et 1 aide entraîneur Hockey sur glace - recrutement saison 2024/2025 - les Titans de Colmar Source : Annonce de Colmar La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 01/08/2024 à 08:30 Tweeter RECRUTEMENT JOUEURS

Le Club de Colmar (HCC) recherche pour développer sa nouvelle équipe D3 des joueurs motivés et compétents pour assurer un encadrement des jeunes joueurs au sein de l'équipe. En coordination étroite avec l'entraineur principal du club, vous devrez guider et maintenir les jeunes joueurs dans un esprit d'équipe et de compétition.



Nous étudierons toute proposition sérieuse et motivée (avantages en matériel, licence prise en charge, primes de matchs selon conditions)

Contact

https://titanscolmar.fr/contact



RECRUTEMENT AIDE ENTRAINEUR

Le club de Colmar (+220 licenciés) recherche dans le cadre de sa nouvelle politique sportive, un aide entraineur titulaire du CQP entraineur option Hockey sur glace, ayant un passé en tant que joueur en semi pro ou professionnel, pour seconder notre entraineur principal dans ses missions. Etre capable de jouer au niveau D3 serait un plus appréciable.



Le poste se situe à la patinoire de la ville de Colmar en Alsace. Le second aurait en charge également les séances de hors glace pour les équipes mineurs. Le Hockey club propose un contrat en CDD (ou en professionnalisation selon les cas) en temps partiel 12 heures / semaine pour la saison 2024/2025, salaire selon barème de la convention du sport.

Un contrat de travail additionnel pourra selon le cas être possible avec l'un de nos partenaires pour le complément de salaire.

Si cette offre vous intéresse, veuillez déposer votre candidature via le formulaire de contact sur notre site :

https://titanscolmar.fr/contact







© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo