Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Transferts 2021/2022 : Lyon (Les Lions) Hockey sur glace - D3 : Eric Sarliève arrive au Lyon Hockey Club Hockey sur Glace - Transferts 2021/2022 - Les Lions du Lyon Hockey Club recrutent ! Source : Communiqué du LHC La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 19/08/2021 à 14:10 Tweeter

Communiqué du LHC Arrivée de Eric Sarliève au Lyon Hockey Club nos sections sportives scolaires

l’entente élite HCLR,

notre futur Pôle espoir (dossier déposé cette année pour une certification PPF « pôle performance fédéral ») qui doivent être les incubateurs de nos futurs talents pour intégrer nos équipes sénior Cette politique mise en œuvre par notre manager du hockey mineur Arthur Guinche et la commission sportive, a franchi une nouvelle étape.

A ce titre nous sommes heureux de vous annoncer la signature d’un nouvel entraîneur, M Eric Sarliève. Il aura pour mission de construire et d’assurer la continuité entre le mineur et les équipes séniors.

Il interviendra sur les U17, gérera le groupe U20 et la section sportive scolaire lycée, tout en assistant M Gérald Guennelon sur notre équipe sénior.

Eric Sarliève en quelques mots : ancien joueur professionnel de hockey sur glace ,

diplômé du BE1 et BE2,

premier CTL de la ligue Aura,

plus de 20 ans d’ expérience (notamment au sein de Clubs PPF)

et dernièrement head coach d’équipes de D1 (Clermont, Mont Blanc) L’ objectif principal du Lyon Hockey Club est d’être à terme parmi les meilleurs clubs formateurs, en nous appuyant sur :Cette politique mise en œuvre par notre manager du hockey mineur Arthur Guinche et la commission sportive, a franchi une nouvelle étape.A ce titre nous sommes heureux de vous annoncer la signature d’un nouvel entraîneur, M Eric Sarliève. Il aura pour mission de construire et d’assurer la continuité entre le mineur et les équipes séniors.Il interviendra sur les U17, gérera le groupe U20 et la section sportive scolaire lycée, tout en assistant M Gérald Guennelon sur notre équipe sénior.Eric Sarliève en quelques mots : © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur