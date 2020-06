Division 3 Hockey sur glace - D3 : Les Castors d’Avignon recrutent Hockey sur glace - Recrutement D3 - Les Castors d'Avignon Source : Annonce des Castors La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 26/06/2020 à 17:00 Tweeter

Annonce des Castors d'Avignon



" Tu cherches une nouvelle aventure et du temps de glace dans un club qui se structure.

Tu souhaites participer à un projet ambitieux sur plusieurs saisons.

Après une belle saison en D3, nous cherchons à compléter notre équipe pour aller encore plus loin ensemble.



Tu as un niveau U20, D2 ou D1 et tu souhaites participer à la construction d’une équipe qui a souvent évolué en D2 et D1 par le passé.



Si tu es intéressé à rejoindre les Castors, merci d’envoyer un mail à

