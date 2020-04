Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Transferts 2020/2021 : Metz (Les Graoully) Hockey sur glace - D3 : Metz tient son coach Hockey sur glace : transfert D3 - Metz Source : Le club S. L. Post par Hockey Hebdo le 11/04/2020 19:40 Tweeter COMMUNIQUE DE PRESSE

Pendant cette période de crise sanitaire, le club continue de penser à son futur.

Après 2 saisons d’existence le METZ HOCKEY CLUB poursuit sa volonté de développement et de structuration qui a été annoncé dès sa création.

Pour la nouvelle saison qui va démarrer, le METZ HOCKEY CLUB est heureux de vous annoncer l’arrivée de

CLAUDE aura le rôle de manager, de coach et d’entraîneur pour l’équipe de D3. De plus il apportera son expérience à notre entraîneur du hockey mineur KEVIN LEGUEN.

Dès la création du club, nous avons été en contact avec CLAUDE, et il a de suite été intéressé par notre projet, mais nous n’avions pas l’opportunité de l’intégrer dans notre structure auparavant.

Un entraîneur de ce calibre est une opportunité exceptionnelle que nous ne pouvions laisser passer plus longtemps.

CLAUDE de part son parcours va donner du crédit à notre club et augmenter notre visibilité dans le monde du hockey sur glace.

Bon confinement à tous et à bientôt.

