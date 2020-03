Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 3 Hockey sur glace - D3 - Programme 8èmes de Finale - Aller & Retour Programme des 8èmes de Finale matchs Aller et Retour du championnat de France de Hockey sur glace de Division 3. Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / gb Posté par Hockey Hebdo le 13/03/2020 à 07:00 Tweeter 8èmes de Finale - Aller



Vendredi 13 mars 2020 La date et le lieu du match retour de la série Dijon - Angers 2 restent à déterminer.(Source FFHG) 20:00 Dijon Angers II 0 - 0 Samedi 14 mars 2020

En raison d'un problème technique, le match retour d'interclassement Asnières - Caen 2 n'a pu se jouer le samedi 29 février. Le match ne pouvant être rejoué avant les 8èmes de finales, le Bureau Directeur de la FFHG a décidé d'annuler l’ensemble de la double rencontre d'interclassement et de départager ces deux équipes selon leur classement respectif de la saison régulière.



La rencontre Toulon vs La Roche sur Yon se joue à La Roche sur Yon

18:00 Dammarie-les-Lys Asnières 0 - 0 18:30 Toulon La Roche sur Yon 0 - 0 20:30 Tours II Reims 0 - 0 8èmes de Finale - Retour

Samedi 14 mars 2020



En raison d'un problème technique, le match retour d'interclassement Asnières - Caen 2 n'a pu se jouer le samedi 29 février. Le match ne pouvant être rejoué avant les 8èmes de finales, le Bureau Directeur de la FFHG a décidé d'annuler l’ensemble de la double rencontre d'interclassement et de départager ces deux équipes selon leur classement respectif de la saison régulière. 20:30 Caen II Luxembourg 0 - 0



Dimanche 15 mars 2020 14:00 La Roche sur Yon Toulon 0 - 0 © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo