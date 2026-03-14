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Division 3
Hockey sur glace - D3 : RÃ©sultats de la 24Ã¨me JournÃ©e - 14 & 15 mars 2026
 
RÃ©sultats de la 24Ã¨me journÃ©e du championnat franÃ§ais de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 15/03/2026 à 21:24
 
SAMEDI 14 MARS 2026
24ème journée
 
24 samedi 14/03/2026 - 18h00 Besançon Metz 7 - 6 (3-2 0-3 4-1)
24 samedi 14/03/2026 - 18h00 Dammarie-lès-Lys Meudon 2 12 - 2 (1-0 6-2 5-0)
24 samedi 14/03/2026 - 18h00 Nantes 2 Brest 2 6 - 4 (3-0 3-3 0-1)
24 samedi 14/03/2026 - 18h00 Toulon Orcières-Gap 2 3 - 4 Prl (1-1 1-1 1-1 0-1
24 samedi 14/03/2026 - 18h40 Wasquehal Dunkerque 2 13 - 1 (5-0 6-0 2-1)
24 samedi 14/03/2026 - 20h00 Nîmes Toulouse 2 9 - 5 (5-0 3-4 1-1)
24 samedi 14/03/2026 - 20h30 Briançon 2 HCMP 2 16 - 1 (3-1 7-0 5-0)
24 samedi 14/03/2026 - 20h30 Caen 2 AsnièresNice 2 4 - 3 (1-1 0-2 3-0)
24 samedi 14/03/2026  - 20h30 Chambéry 2 Avignon 3 - 4 (1-2 1-0 1-2)
24 samedi 14/03/2026  - 20h30 Strasbourg 2 Colmar 3 - 5 (1-4 1-0 1-1)
24 samedi 14/03/2026  - 20h30 Tours 2 Bordeaux 2 3 - 1 (1-0 1-1 1-0)
 
24 dimanche 15/03/2026 - 17h50 Evry/Viry 2 Meudon 2 1 - 3 (0-0 1-1 0-2)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
 



                 



           

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2   - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon - Besançon - Briançon 2  -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal
 

Photo hockey D3 : RÃ©sultats de la 24Ã¨me JournÃ©e - 14 & 15 mars 2026 - Division 3
 
 
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