Division 3 Hockey sur glace - D3 - RÃ©sultats Play-Offs Match 1 - 1er Tour - 21/03/2026 RÃ©sultats du 1er tour Aller des Play-Offs du championnat franÃ§ais de hockey sur glace de Division 3 - Division 2025-2026. Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl Posté par Hockey Hebdo le 22/03/2026 à 07:32 Tweeter



SAMEDI 21 MARS 2026

1er Tour - Aller T1 - Aller Samedi 21/03/2026 - 17h15 Brive Champigny/Marne 5 - 4 (0-2 4-2 1-0) T1 - Aller Samedi 21/03/2026 - 20h30 Compiègne Nîmes 4 - 2 (1-1 1-0 2-1)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.

TABLEAU DES PLAYOFFS

Huitième

de finale A R dd Quart de finale A R dd Carré Final 1 Wasquehal 0 Orcières-Gap 0 9 Vainqueur 1 Vainqueur 2 2 Metz 0 Bordeaux 2 0 Vainqueur 9

&

Vainqueur 10 3 Besançon 0 Briançon 2 0 10 Vainqueur 3 Vainqueur 4 4 Poitiers 0 Tours 2 0 5 Caen 2 0 Dammarie 0 11 Vainqueur 5 Vainqueur 6 6 Champigny 4 Brive 5 Vainqueur 11

&

Vainqueur 12 7 Nimes 2 Compiègne 4 12 Vainqueur 7 Vainqueur 8 8 Avignon 0 Toulon 0 LES QUATRE EQUIPES QUI REMPORTENT LEUR QUART DE FINALE ACCEDENT

AU CARRE FINAL L’équipe classée première à l’issue du tournoi final est championne de France de Division 3 .

à l’issue du tournoi final est . Les deux équipes classées première et deuxième à l’issue du carré final accèdent, sous réserve de leur éligibilité à cette accession (cf. notamment l’article 11.6.7.1 du présent règlement) et, si tel est le cas, sous réserve de validation par la CNSCG, à la Division 2.











Clubs engagés

Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Cholet 2 - Nantes2 - Poitiers - Rennes

Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2

Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2 - Mulhouse - Strasbourg 2 Avignon - Besançon - Briançon 2 - Dijon 2 - HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon



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