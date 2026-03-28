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Division 3
Hockey sur glace - D3 - RÃ©sultats Play-Offs Match 1 & 2 - 1er Tour - 28/03/2026 en cours
 
RÃ©sultats du 1er tour Aller & Retour des Play-Offs du championnat franÃ§ais de hockey sur glace de Division 3 - Division 2025-2026.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 28/03/2026 à 22:57


 
 
SAMEDI 21 MARS 2026
1er Tour - Aller
 
T1 - Aller Samedi 28/03/2026  - 17h15 Tours 2 Poitiers 3 - 4 (0-1 1-1 2-2)
T1 - Aller Samedi 28/03/2026 - 17h30 Orcières-Gap 2 Wasquehal 3 - 8 (0-2 2-4 1-2)
T1 - Aller Samedi 28/03/2026 - 18h00 Besançon Briançon 2 3 - 4 (1-1 1-2 1-1)
T1 - Aller Samedi 28/03/2026 - 18h10 Avignon Toulon 3 - 4 (1-1 2-3 0-0)
T1 - Aller Samedi 28/03/2026 - 20h30 Caen 2 Dammarie-les-Lys 5 - 1 (0-1 2-0 3-0)
T1 - Aller Samedi 28/03/2026 - 18h00 Bordeaux 2 Metz 2 - 3 (1-3 1-0 0-0)
T1 - Retour Samedi 28/03/2026 - 18h30 Champigny/Marne Brive 3 - 3 (0-1 2-1 1-1)
T1 - Retour Samedi 28/03/2026 - 20h00 Nîmes Compiègne 6 - 3 (1-1 3-0 2-2)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
 
 
TABLEAU DES PLAYOFFS

 
 
Huitième
de finale		 A R dd Quart de finale A R dd Carré Final
1 Wasquehal 8          
Orcières-Gap 3  
  9 Vainqueur 1    
  Vainqueur 2    
2 Metz 3    
Bordeaux 2 2  
        Vainqueur 9
&
Vainqueur 10
3 Besançon 3          
Briançon 2 4  
  10 Vainqueur 3    
  Vainqueur 4    
4 Poitiers 4    
Tours 2 3  
         
5 Caen 2 5          
Dammarie 1  
  11 Vainqueur 5    
  Brive    
6 Champigny 4 3  
Brive 5 3
        Vainqueur 11
&
Vainqueur 12
7 Nimes 2 6        
Compiègne 4 3
  12 Nimes    
  Vainqueur 8    
8 Avignon 3    
Toulon 4  
 
LES QUATRE EQUIPES QUI REMPORTENT LEUR QUART DE FINALE ACCEDENT
AU CARRE FINAL
 
  • L’équipe classée première à l’issue du tournoi final est championne de France de Division 3.
  • Les deux équipes classées première et deuxième à l’issue du carré final accèdent à la division 2, sous réserve de leur éligibilité à cette accession (cf. notamment l’article 11.6.7.1 du présent règlement) et, si tel est le cas, sous réserve de validation par la CNSCG.
 


                 


           

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Cholet 2 - Nantes2 - Poitiers - Rennes
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2 - Mulhouse - Strasbourg 2
Avignon - Besançon - Briançon 2 - Dijon 2 -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon
 

Photo hockey D3 - RÃ©sultats Play-Offs Match 1 & 2 - 1er Tour - 28/03/2026 en cours - Division 3

 
 
 
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