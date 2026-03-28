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|Division 3
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|Hockey sur glace - D3 - RÃ©sultats Play-Offs Match 1 & 2 - 1er Tour - 28/03/2026 en cours
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|RÃ©sultats du 1er tour Aller & Retour des Play-Offs du championnat franÃ§ais de hockey sur glace de Division 3 - Division 2025-2026.
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|Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
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La rÃ©daction / sl
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 28/03/2026 à 22:57
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|SAMEDI 21 MARS 2026
1er Tour - Aller
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
|Huitième
de finale
|A
|R
|dd
|Quart de finale
|A
|R
|dd
|Carré Final
|1
|Wasquehal
|8
|
|
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|Orcières-Gap
|3
|
|
|9
|Vainqueur 1
|
|
|
|Vainqueur 2
|
|
|2
|Metz
|3
|
|
|Bordeaux 2
|2
|
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|Vainqueur 9
&
Vainqueur 10
|3
|Besançon
|3
|
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|Briançon 2
|4
|
|
|10
|Vainqueur 3
|
|
|
|Vainqueur 4
|
|
|4
|Poitiers
|4
|
|
|Tours 2
|3
|
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|5
|Caen 2
|5
|
|
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|Dammarie
|1
|
|
|11
|Vainqueur 5
|
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|Brive
|
|
|6
|Champigny
|4
|3
|
|Brive
|5
|3
|
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|Vainqueur 11
&
Vainqueur 12
|7
|Nimes
|2
|6
|
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|Compiègne
|4
|3
|
|12
|Nimes
|
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|Vainqueur 8
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|
|8
|Avignon
|3
|
|
|Toulon
|4
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LES QUATRE EQUIPES QUI REMPORTENT LEUR QUART DE FINALE ACCEDENT
AU CARRE FINAL
- L’équipe classée première à l’issue du tournoi final est championne de France de Division 3.
- Les deux équipes classées première et deuxième à l’issue du carré final accèdent à la division 2, sous réserve de leur éligibilité à cette accession (cf. notamment l’article 11.6.7.1 du présent règlement) et, si tel est le cas, sous réserve de validation par la CNSCG.
Clubs engagés
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Cholet 2 - Nantes2 - Poitiers - Rennes
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2 - Mulhouse - Strasbourg 2
Avignon - Besançon - Briançon 2 - Dijon 2 - HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon
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