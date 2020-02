Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 3 Hockey sur glace - D3 - Résultats Barrages & Interclassement Résultats du week-end du championnat de France de hockey sur glace de Division 3. Au menu des rencontres comptant des barrages et des interclassement. Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / gb Posté par Hockey Hebdo le 15/02/2020 à 07:00 Tweeter Ce week-end vont se jouer pour le compte des play offs de Division 3, des matchs de barrages mais aussi d'interclassement. Afin de mieux comprendre ce championnat de Division 3 nous vous renvoyons ci-dessous le programme à l'extrait de son règlement (Source FFHG).

Journée du Samedi 15 février 2020

Interclassement - Aller 17:45 Angers II Reims 4 - 3 (0-3 3-0 1-0) 18:30 La Roche sur Yon Avignon 12 - 5 (6-1 5-0 1-4) Barrages - Aller 18:00 Toulon Bordeaux II 4 - 2 (2-0 1-0 1-2) 18:05 Clermont II Nice II 2 - 6 (0-3 0-1 2-2) 20:30 Chambéry II Anglet II 4 - 6 (2-4 1-2 1-0) Journée du Dimanche 16 février 2020 Barrages - Retour 18:00 Toulon Bordeaux II 0 - 0

Playoffs



Les équipes classées aux six premières places de chacun des groupes participent à la phase finale. Les équipes classées aux deux premières places de chacun des groupes sont directement qualifiées pour les 8èmes de finales et disputent au préalable une rencontre d’interclassement. Les équipes classées de la 3ème à la 6ème place de chacun des groupes sont qualifiés pour les barrages.

Les playoffs sont constitués de 3 tours disputés en matchs aller-retour : Les rencontres d’interclassement concernent les équipes classées 1ère et 2ème de chacun des groupes et les rencontres de barrages concernent les équipes classées de la 3ème à la 6ème place de chaque groupe ;

Les 8èmes de finale au cours desquels les 8 équipes classées aux deux premières places de chaque groupe affrontent les 8 vainqueurs des barrages ;

Les quarts de finale au cours desquels les 8 vainqueurs des 8èmes de finale s’affrontent. Le départage des équipes s’effectue au goal-average des deux matchs cumulés : en cas d’égalité au goalaverage à l’issue du temps règlementaire du match retour, les équipes disputent une prolongation en mort subite de 10 minutes à 3vs3. Et si aucun but n'est inscrit au cours de cette prolongation, il sera procédé à une séance de tirs au but afin de déterminer un vainqueur (série avec cinq tireurs différents, puis mort subite si toujours égalité).







Rencontres d'interclassement*

Les équipes classées aux deux premières places de chaque groupe se rencontrent, en croisant les groupes (A/B & C/D) en matchs aller-retour afin de déterminer les 4 têtes de séries du tableau des play-offs.

L’ordonnancement des matchs est le suivant : Match 1 : A1/B2

Match 2 : B1/A2

Match 3 : C1/D2

Match 4 : D1/C2 Les 8 équipes participent ensuite aux huitièmes de finale.



Barrages*

Pour les barrages, l’ordonnancement des matchs est le suivant : Match 5 : A3/B6

Match 6 : B3/A6

Match 7 : A4 /B5

Match 8 : B4/A5

Match 9 : C3/D6

Match 10 : D3/C6

Match 11 : C4/D5

Match 5 : A3/B6

Match 6 : B3/A6

Match 7 : A4 /B5

Match 8 : B4/A5

Match 9 : C3/D6

Match 10 : D3/C6

Match 11 : C4/D5

Match 12 : D4/C5 Les 8 équipes vainqueurs participent ensuite aux huitièmes de finale.











