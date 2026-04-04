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Division 3
Hockey sur glace - D3 - RESULTATS Play-Offs Match 2 - 1er Tour - 04/04/2026
 
RESULTATS du 1er tour Retour des Play-Offs du championnat franÃ§ais de hockey sur glace de Division 3 - Division 2025-2026.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction/sl
Posté par Hockey Hebdo le 04/04/2026 à 23:00


 
 
SAMEDI 04 Avril 2026
1er Tour - Retour
 
T1 - Retour Samedi 04/04/2026  - 18h00 Dammarie-les-Lys Caen 2 2 - 5 (0-0 2-1 0-4)
T1 - Retour Samedi 04/04/2026 - 18h00 Toulon Avignon 4 - 1 (1-0 2-0 1-1)
T1 - Retour Samedi 04/04/2026 - 18h00 Metz Bordeaux 2 3 - 3 (2-1 1-1 0-1)
T1 - Retour Samedi 04/04/2026 - 19h15 Poitiers Tours 2 6 - 6 Prl (3-1 2-2 0-3 1-0)
T1 - Retour Samedi 04/04/2026 - 20h30 Briançon 2 Besançon 10 - 1 (4-0 3-0 3-1)
T1 - Retour Samedi 04/04/2026 - 20h45 Wasquehal Orcières-Gap 2 12 - 2 (3-0 2-0 7-2)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
 
 
TABLEAU DES PLAYOFFS

 
 
Huitième
de finale		 A R dd Quart de finale A R dd Carré Final
1 Wasquehal 8 12        
Orcières-Gap 3 2
  9 Wasquehal    
  Metz    
2 Metz 3 3  
Bordeaux 2 2 3
        Vainqueur 9
&
Vainqueur 10
3 Besançon 3 1        
Briançon 2 4 10
  10 Briançon    
  Poitiers    
4 Poitiers 4 6  
Tours 2 3 6
         
5 Caen 2 5 5        
Dammarie 1 2
  11 Caen 2    
  Brive    
6 Champigny 4 3  
Brive 5 3
        Vainqueur 11
&
Vainqueur 12
7 Nimes 2 6        
Compiègne 4 3
  12 Nimes    
  Toulon    
8 Avignon 3 1  
Toulon 4 4
 
LES QUATRE EQUIPES QUI REMPORTENT LEUR QUART DE FINALE ACCEDENT
AU CARRE FINAL
 
  • L’équipe classée première à l’issue du tournoi final est championne de France de Division 3.
  • Les deux équipes classées première et deuxième à l’issue du carré final accèdent à la division 2, sous réserve de leur éligibilité à cette accession (cf. notamment l’article 11.6.7.1 du présent règlement) et, si tel est le cas, sous réserve de validation par la CNSCG.
 


                 


           

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Cholet 2 - Nantes2 - Poitiers - Rennes
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2 - Mulhouse - Strasbourg 2
Avignon - Besançon - Briançon 2 - Dijon 2 -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon
 

Photo hockey D3 - RESULTATS Play-Offs Match 2 - 1er Tour - 04/04/2026 - Division 3

 
 
 
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