Division 3 Hockey sur glace - D3 - Résultats Playoffs du 9 mars Résultats des Play-offs, matchs de barrage et d'interclassement avancés , journée du 9 mars 2023 du championnat français de hockey sur glace de Division 3. Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 09/03/2024 à 07:45 Tweeter

BARRAGES

1ère journée partielle Samedi 9 mars 2023



Date Equipe 1 Equipe 2 Score Barrages Samedi 09/03/2024 - 19h15 Nice II Dammarie-les-Lys 4 - 7 (0-3 2-0 2-4) Barrages Samedi 09/03/2024 - 18h00 Avignon Meudon II 7 - 3 (4-3 1-0 2-0)

I NTERCLASSEMENT

1ère journée partielle Samedi 9 mars 2023



Date Equipe 1 Equipe 2 Score Interclassement Samedi 09/03/2024 - 20h00 Briançon II Luxembourg 4 - 4 (2-1 1-1 1-2)

INTERCLASSEMENT - SUIVI DES SERIES

SERIES RESULTATS Match 1 Match 2 Total Asnières - - - Anglet 2 - - - Dijon - - - Châlons - - - Poitiers - - - Orléans - - - Briançon 2 4 - - Luxembourg 4 - -

BARRAGES - SUIVI DES SERIES



SERIES RESULTATS Match 1 Match 2 Total Wasquehal - - - Brive - - - Avignon 7 - - Meudon 2 3 - - Nantes 2 - - - Caen 2 - - - EVH91 2 - - - Villard - - - Nice 2 4 - - Dammarie 7 - - Cergy 2 - - - Cholet 2 - - - Mulhouse - - - Besançon - - - Bordeaux 2 - - - Compiègne - - -



Le départage des équipes s’effectue au goal-average des deux matchs cumulés : en cas d’égalité au goalaverage à l’issue du temps règlementaire du match retour, les équipes disputent une prolongation en mort subite de 10 minutes à 3vs3. Et si aucun but n’est inscrit au cours de cette prolongation, il sera procédé à une séance de tirs au but afin de déterminer un vainqueur (série avec cinq tireurs différents, puis mort subite si toujours égalité).

CLASSEMENTS DIVISION 3 (saison réguliére)

(Cliquez sur les liens ci dessous)



- POULE A - - POULE B - - POULE C - - POULE D -

Poule A : 8 Clubs engagés Anglet 2 – Bordeaux 2 – Brest 2 - Cholet 2 – La Roche-sur-Yon – Limoges – Poitiers – Rennes



Poule B : 8 Clubs engagés Asnières – Boulogne ACBB – Caen 2 – Cergy 2 – Champigny – Dammarie-lès-Lys – Garges – Orléans – Tours 2



Poule C : 8 Clubs engagés Annecy 2 – Châlons-en-Champagne – Compiègne – Dijon – Luxembourg – Metz – Strasbourg 2

Poule D : 9 Clubs engagés Avignon – Briançon 2 – HC Savoie – Lyon – Nice 2 – Nîmes – Toulon – Villard-de-Lans 2

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.













trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur