Division 3 : Toulon (Les Boucaniers) Hockey sur glace - D3 - Toulon recherche un jeune gardien ! Le HCAT, Hockey Club de l'Aire Toulonnaise-les Boucaniers, recherche un jeune gardien pour son équipe première qui évolue en championnat de France de 3ème Division. Source : Annonce de Toulon La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 05/11/2024 à 11:00 Tweeter Le profil recherché est celui d'un gardien jeune (entre 20 ans et 30 ans), avec des références, ambitieux et qui souhaite rejoindre un effectif de qualité qui vient d'être constitué. Jouer au sein des Boucaniers, c'est rejoindre un club de légende qui existe depuis près de 40 ans.

Jouer au sein des Boucaniers c'est jouer devant un public fidèle dans une des meilleures ambiances du championnat.

Jouer aux Boucaniers c'est aussi se fondre dans un collectif avec des joueurs motivés, qui souhaitent aller le plus loin possible et visent les meilleures places.



Nous sommes, bien entendu, ouverts à la discussion pour aborder la question des avantages nécessaires à l'expression de votre plein potentiel.



Des conditions de vie exceptionnelles au bord de la mer dans le plus beau département de France, tout en pratiquant le hockey sur glace à haut niveau, dans un club à la ferveur reconnue où les joueurs sont soutenus et encouragés à chaque match, voilà pourquoi, nous en sommes certains, vous répondrez à cette annonce.



CONTACTS

Mr Brodeur richard

Gsm : 0775238611 Mail : richard.brodeur.7783@gmail.com Gsm : 0775238611

Mr Foray Frederic

Le gardien qui nous rejoindra aura aussi comme mission d'encadrer des entraînements dans les catégories mineures.











