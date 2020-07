Division 3 : Toulon (Les Boucaniers) Hockey sur glace - D3 : Toulon recrute un défenseur Hockey sur glace - D3 recrutement - Les Boucaniers de Toulon Source : Annonce de Toulon La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 18/07/2020 à 08:00 Tweeter

Annonce de Toulon

Tu cherches une nouvelle aventure et du temps de glace dans un club qui se structure. Nous cherchons un défenseur niveau U20,D3,D2 afin de compléter notre équipe pour aller encore plus loin ensemble.

Si tu es intéressé à rejoindre les Boucaniers merci d’envoyer un mail à Si tu es intéressé à rejoindre les Boucaniers merci d’envoyer un mail à jozef.drzik@gmail.com ou pas téléphone 0618368157 pour plus des informations.

