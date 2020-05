Division 3 : Lyon (Les Lions) Hockey sur glace - D3: Communiqué du Lyon Hockey Club Le club de Lyon s'est offert un nouveau logo pour son équipe sénior Source : Lyon Hockey Club Posté par Hockey Hebdo le 01/05/2020 à 19:50 Tweeter Communiqué du Lyon Hockey Club

Chers passionnés, licenciés, supporters, partenaires, joueurs,



Tout d’abord au nom du Lyon hockey club, de ses instances dirigeantes, j’espère que ce communiqué vous trouvera en bonne santé ainsi que vos familles et vos proches. Cette prise de parole ne concerne pas la vie de l’association et la reprise de l’activité sportive, pour lesquelles nous manquons encore d’informations et de confirmations. Nous communiquerons sur ce sujet dans les plus brefs délais.



L’objet de ces quelques mots est de lancer officiellement notre nouvelle aventure. Il ne s’agit pas d’une simple proposition d’organisateur de spectacles mais l’offre d’une aventure qui se doit d’être commune. Nous ne

vous proposons pas simplement d’assister mais d’en faire corps. Un club peut sombrer mais la culture est un feu qui couve. Désormais, construisons pas à pas cette culture ensemble. Nos mémoires ont été effacées, liquidées, contre notre volonté et notre désir de continuité par respect de l’histoire et des gens qui l’ont conduite. L’unité ne se décrète pas mais elle se doit d’exister face à l’histoire, le dépit en a voulu autrement et pour cette raison vous ne trouverez plus aucune trace sur les réseaux du LHC Les lions.



Aujourd’hui est donc un nouveau jour, une rupture, un appel au voyage, aucune promesse autre que de la joie, des peines, des victoires et des défaites, des hauts et des bas. Les premiers temps seront sans doute

approximatifs, imparfaits mais qu’importe c’est l’objectif qui compte : nous retournerons en Magnus, que ce soit en 2028, avant ou après. Car nous vous le devons, du plus jeune licencié rabotant la glace au joueur de

tambour fou les soirs de matchs, aux partenaires, sans qui pas de mouvement, à notre ville, notre métropole et notre région. Et à chaque nouveau jour, s’opèrent de nécessaires, voire induits, changements. Je vous laisse découvrir les nouveaux visuels, la nouvelle image de notre future équipe senior, les icônes de l’association, désormais en charge de l’ensemble des aspects sportifs restant inchangés pour l’instant.

Enrichis de nos différences mais unis telle une famille sportive, ne nous contentons pas d’écouter la sono les soirs de match… rugissons désormais, tous ensembles.



Restez bien connectés, nous vous dévoilerons dans les semaines et mois à venir l’ensemble des informations sur la formation de cette nouvelle équipe du Lyon Hockey Club, équipe fanion du LHC Association.

Vous pouvez, dès à présent, nous suivre sur Insta, Twitter, Fb puis dans un avenir proche sur internet et Youtube.



Ph. Filippi

Président Lyon Hockey Club



Liens:

Page Facebook LHC Pro

Twitter LHC Pro

Instagram LHC Pro



Mail partenaires intéressés par l’aventure : lhcpro.partenaires@gmail.com

Mail administratif : d3@lhc-asso.fr





