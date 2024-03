Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 3 Hockey sur glace - D3 PLAYOFFS - TABLEAU 8ème, FORMULE et RESULTATS Hockey sur glace - Saison 2023/2024 - Playoffs du Championnat de Division3 - Tableau et formule transitoire de la compétition. Source : Média Sports Loisirs / FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 08/03/2024 à 11:00 Tweeter TABLEAU DES PLAYOFFS

Rencontres

d'interclassement A R dd BARRAGES A R dd Huitième

de finale A R dd Quart de finale A R 1 Anglet 2 3 3 8 Wasquehal 7 4 13 V1 Asnières Asnières 4 4 Brive 3 5 Vainqueur 8 21 Vainqueur 13 Vainqueur 20 2 Orléans 6 11 10 Avignon 7 13 20 P4 Briançon 2 Poitiers 2 5 Meudon 2 3 2 V10 Avignon 3 Châlons 2 3 7 Nantes 2 1 4 14 V2 Orléans Dijon 3 3 Caen 2 7 5 V7 Caen 2 22 Vainqueur 14 Vainqueur 19 4 Briançon 2 4 1 9 EVH91 2 7 7 19 P3 Châlons Luxembourg 4 10 Villard 0 2 V9 EVH91 12 Nice 2 4 7 15 V3 Dijon Dammarie 7 8 V12 Dammarie 23 Vainqueur 15 Vainqueur 18 6 Cergy 2 6 5 18 P2 Orléans Cholet 2 4 2 V6 Cergy 11 Mulhouse 4 16 V4 Luxembourg Besançon 2 Vainqueur 11 24 Vainqueur 16 Vainqueur 17 5 Bordeaux 2 5 6 17 P1 Anglet 2 Compiègne 4 4 V5 Bordeaux 2

LES QUATRE EQUIPES QUI REMPORTENT LEUR QUART DE FINALE ACCEDENT

AU CARRE FINAL

Carré final samedi 06/05/2023 ----------- 0 - 0 Carré final samedi 06/05/2023 0 - 0 Carré final dimanche 07/05/2023 Dammarie-les-Lys 0 - 0 Carré final dimanche 07/05/2023 Dijon 0 - 0 Carré final lundi 08/05/2023 Lyon La Roche-sur-Yon 0 - 0 Carré final lundi 08/05/2023 Dijon Dammarie-les-Lys 0 - 0 L’équipe classée première à l’issue du tournoi final est championne de France de Division 3 .

Les trois équipes classées première, deuxième et troisième à l'issue du carré final accèdent à la division 2 , sous réserve de leur éligibilité à cette accession (cf. notamment l'article 11.6.7.1 du présent règlement) et, si tel est le cas, sous réserve de validation par la CNSCG.











