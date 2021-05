Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 3 Hockey sur glace - Dammarie-lès-Lys recrute un entraîneur Hockey sur glace - Recrutement entraîneur - Dammarie-lès-Lys Source : Annonce de Dammarie-lès-Lys "Les Caribous" La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 16/05/2021 à 11:45 Tweeter Dammarie-lès-Lys recrute un entraîneur

Descriptif de poste

Notre association, suite à la crise sanitaire et l’interdiction de la pratique depuis mi-octobre risque de rencontrer une désinfection d’une partie de ces licenciés.

Fort de ce constat, le club déploie un plan de communication / recrutement / fidélisation et renforce en parallèle son encadrement technique pour notre école de hockey.



Pour ces raisons nous recherchons un(e) candidat(e) motivé(e).



Type de contrat :

En fonction de vos diplômes, compétences et formations futures; CDD ou CDI, Temps partiel ou plein.

Statut :

*Employé(e)

Date d'entrée :

15-juin-21

Lieu de travail :

Patinoire "la Cartonnerie"

824, avenue du lys

77190 DAMMARIE LES LYS



Durée hebdomadaire de travail :

Horaires en fonction des entraînements, manifestations et compétitions. Annualisation du temps de travail.

CONDITIONS D'ACCÈS

Expériences professionnelles :

Joueur(se) ou ancien(ne) joueur(se) de Hockey-sur-glace.



Compétences : Maîtrise de la Communication et du relationnel.

Force de proposition. Qualifications : Titulaire à minima d’un CQP Animateur de patinoire ou souhaitant être accompagné(e) dans la formation. Autres : Permis B

Maîtrise des outils Pack-Microsoft Position dans l'organigramme :

Le candidat(e) sera placé(e) sous l’autorité du Bureau directeur et travaillera en étroite collaboration avec l’équipe pédagogique déjà en place.

LES MISSIONS CONFIÉES AU CANDIDAT(E) SONT

Enjeu Général :

Recrutement et fidélisation nouveaux licenciés.



Missions : Vous aurez la responsabilité du pôle-École de Hockey de U5 à U9 . Chargé(e) de la campagne de communication pour le recrutement auprès du grand public, des scolaires et des centres de loisirs

Vous établirez le planning des actions pour le recrutement (forums, Vital Sport, patinoire de Noël, séances découvertes, JPO 100% féminine ...) et la gestion des personnes (bénévoles) et Service civique. En relation avec l’équipe pédagogique, vous aurez en charge . La préparation, l’animation et l’encadrement des entraînements de séances découvertes.

La planification annuelle des entraînements-Écoles de Glace.

L’Établissement et la coordination des aides-entraîneurs bénévoles lors de vos entraînements.

Établir et appliquer le plan de progression pédagogique et effectuer l’évaluation régulière des jeunes joueurs.

Participer à la vie du club en poursuivant les actions d’intégration des nouveaux adhérents (parents et enfants) « coin accueil ».

Échange avec l’équipe pédagogique dans la mise en place du projet sportif du club.

Gérer la communication avec les responsables d’équipes des catégories concernées.

Participer à l’animation des manifestations sportives prévues (stages, tournois)

Gérer et encadrer les plateaux « Fair Play Zir » , collaborer aux plateaux U9 et U11 4vs4

Selon votre qualification et/ou expérience, coaching des équipes en matchs, toutes catégories.

Rendre compte de son activité au Comité d’Administration.

Initier une relation privilégiée et directe avec les établissements scolaires de la commune et de l’agglomération. Contact

president@caribous77.com

0685306490 0685306490

