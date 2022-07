Hockey Mineur : Dammarie-les-Lys (Les Caribous) Hockey sur glace - Dammarie recherche un(e) gardien(e) de but né(e) en 2008, 2009 voir 2010 (ou 2007-2006 pour une féminine). Hockey sur glace mineur - recrutement d'un(e) gardien(e) de but né(e) en 2008, 2009 voir 2010 (ou 2007-2006 pour une féminine) - Dammarie les Lys Source : Annonce de Dammarie les Lys La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 19/07/2022 à 11:37 Tweeter

Le club de Dammarie-lès-Lys poursuit sa structuration et montée en puissance du hockey mineur.



Faisant suite logique à une équipe déjà engagée en U11A et U13A, le club engagera une équipe en U15A la saison prochaine.



Suite à un départ, le club recherche un(e) gardien(e) de but né(e) en 2008, 2009 voir 2010 (ou 2007-2006 pour une féminine).



Le club fournira le matériel de gardien si nécessaire.



Vous pouvez prendre contact au 06.95.48.46.29

Gildas LEBRUN Président Caribous77



