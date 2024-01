Hockey en France Hockey sur glace - Décès de Bruno Martin-Lansard Un ancien joueur du hockey français du club de Lyon nous a quittés Source : Olivier ML La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 11/01/2024 à 16:55 Tweeter

L'ancien international junior, Olivier Martin-Lansard, nous a informé du décès à 64 ans suite à une longue maladie de son frère Bruno Martin-Lansard qui fut également international junior, mais aussi membre de l'équipe de Lyon, et de Chamonix ainsi que de l'équipe de France senior en 1981.

La rédaction de Hockey Hebdo adresse à sa famille, ses proches et ses amis de sincères condoléances. L'ancien international junior, Olivier Martin-Lansard, nous a informé du décès à 64 ans suite à une longue maladie de son frèrequi fut également international junior, mais aussi membre de l'équipe de Lyon, et de Chamonix ainsi que de l'équipe de France senior en 1981.La rédaction de Hockey Hebdo adresse à sa famille, ses proches et ses amis de sincères condoléances. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo