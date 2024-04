Division 1 Hockey sur glace - Décision FFHG - Brest vs Valenciennes : Bien de questionnements ! Incompréhensions et questionnements de la part de trois clubs par la publication de communiqué de presse (ci-dessous) de leurs présidents face à la décision prise par le FFHG suite à la rencontre de la poule de maintien de Division1 entre Brest et Valenciennes qui a eu comme impact l'invalidation du score, Valenciennes se voyant déclaré vainqueur et le club de Brest quant à lui pénalisé de 1 point et d'une sanction financière de 1000 euros. A ce jour aucune information sur l'appel du club de Brest ! Source : Média Sports Loisirs La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 01/04/2024 à 10:11 Tweeter Les Diables Rouges de Valenciennes

Communiqué du président Sébastien Bailleul, concernant la décision de la fédération

sur le match du 26 mars 2024.



Les Yétis - Hockey Club Mont-Blanc Communiqué concernant la décision du Bureau Directeur du 27 mars.



Albatros de Brest Hockey D1 Communiqué officiel des Albatros de Brest suite à la décision fédérale du 28 mars 2024.







© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo