IMAGO/Maximilian Koch Berlin encore en démonstration à Köln Köln -: 0-7 (1-3)

Les Eisbären remettent le couvert dans une finale allemande de moins en moins intéressante. Köln sombre avec un second 7-0 encaissé en deux matchs. Rien ne va plus, la défense de fer est aux oubliettes. Les Haie redoutables à domicile n'ont rien pu faire et subissent une nouvelle humiliaition. Les Berlinois ont marqué deux buts dans les deux premières périodes avant d'en passer trois, dont deux dans les deux dernières minutes à l'ultime vingt. Byron et Noebels terminent à trois points, Kirk a compté un doublé. Deuxième blanchissage consécutif pour Hildebrand avec 28 arrêts.

Berlin pourrait remporter son troisième titre consécutif dès la prochaine rencontre et devant ses partisans. Vu le jeu catastrophique des Colonais aux deux derniers matchs on voit mal comment il pourrait en être autrement.