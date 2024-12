Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Changement dans les qualifiables Les Wild Wings entrent dans les bonnes places derrière Wolfsburg qui gagne. En haut München et Mannheim assurent, Straubing retrouve la victoire. En bas Augsburg assure Source : penny-del.org Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/12/2024 à 13:12 Tweeter Augsburg - Düsseldorf : 6-1

Berlin - München : 1-4

Iserlohn - Straubing : 2-5

Mannheim - Köln : 4-1

Schwenningen - Frankfurt : 7-3

Wolfsburg - Nürnberg : 4-3 ap



schwenninger-wildwings.de Les Wild Wings enfoncent Frankfurt et prennent la 10e place - Düsseldorf : 6-1Berlin -: 1-4Iserlohn -: 2-5- Köln : 4-1- Frankfurt : 7-3- Nürnberg : 4-3 ap Wild Wings surclassent Frankfurt qui s'incline pour la cinquième fois consécutive et sort des places qualificatives, remplacé justement par Schwenningen. Pourtant les Löwen menaient 3-1 a la sortie du premier tiers. Très en difficultés au tiers médiant ils perdent leur avance et se font rejoindre. Les cygnes poursuivent leur domination en dernière période et marquent encore trois fois pour envoyer leur adversaire au tapis. Karachun a marqué quatre points, Senyshyn en compte trois.

Mannheim assure sa quatrième place et se rapproche du podium après un net sucès remporté face aux Haie. Après un premier tiers sans but dominé par les visiteurs, Plachta ouvre la marque pour l'aigle. Les requins se noient au dernier tiers avec trois buts encaissés, dont un dernier en cage vide. Esposito marque deux points.

Le Red Bull remporte avec confiance un match clé à Berlin, qui échoue à recoller au sommet. Les Bavarois ont imposé leur rythme, Hager leur permet de mener au premier tiers. Heigl puis Krammer trouvent à leur tour la faille donnant un 3-0 au début du dernier tiers, le champion en titre ne reviendra pas.

Straubing repasse la marche avant après trois défaites consécutives en s'imposant logiquement à Iserlohn. Avec un 3-0 au premier tiers la messe était rapidement dite. A noter le doublé de Leier dans la victoire bavaroise.

icetigers.de Wolfsburg déjoue les Ice Tigers en prolongation

Les Grizzlys remportent un match important en milieu de tableau contre Nürnberg. Après un premier tiers sans but, les Ice Tigers ouvrent la marque au tiers médiant par Graber. Un début de dernier vingt de feu permet à Wolfsburg d'égaliser par Archibald puis de passer devant grâce à Machacek. En powerplay, Varone donne 3-1. Les locaux s'écroulent et se font rejoindre en deux minutes. Il faut donc disputer une prolongation, Pfohl emporte les défenseurs et donne une victoire logique aux Grizzlys qui sont huitièmes, le point sauvé par les Bavarois leur permettent de rester neuvième.

Augsburg s'éloigne du bas de classement après sa victoire tonitruante sur la lanterne rouge du DEG. Dans cette démonstration offensive, Trevelyan marque un hat trick. Collins, Hakulinen et Zajac ont compté deux points.

Classement : ERC Ingolstadt : 55 pts Eisbären Berlin : 52 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 50 pts Adler Mannheim : 48 pts Red Bull München : 45 pts Kölner Haie : 43 pts Straubing Tigers : 37 pts Grizzlys Wolfsburg : 36 pts Nürnberg Ice Tigers : 34 pts Schwenninger Wild Wings : 33 pts Löwen Frankfurt : 32 pts Augsburger Panthers : 25 pts Iserlohn Roosters : 21 pts Düsseldorfer EG : 20 pts











