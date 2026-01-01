Mannheim - Wolfsburg : 2-1



adler-mannheim.de Mannheim fait trébucher les Grizzlys - Wolfsburg : 2-1 En match avancé, Mannheim défend sa deuxième place dans un haut de tableau, très serré, ses deux poursuivants sont à un et deux points. Wolfsburg huitième subit aussi une concurrence rude en milieu de classement, une victoire serait bienvenue. Ehl ouvre le score pour les locaux en toute fin de premier tiers. La domination de l'Adler se confirme au tiers médiant et à la toute fin de celui ci, Michaelis double la marque. Le jeu prend de corps au dernier tiers et les deux formations se rendent coup pour coup. Schinko réduit l'écart. Les Grizzlys poussent pour égaliser mais malgré leurs efforts ils ne reviendront pas.

Mannheim profite de ce succès pour conforter leur deuxième place quoi qu'il se passe demain au reste de la journée. Wolfsburg reste sous la menace de ses poursuivants, notamment les Ice Tigers qui pourraient les rejoindre en nombre de points s'ils gagnent demain.

Classement : Kölner Haie : 95 pts Adler Mannheim : 84 pts Red Bull München : 80 pts ERC Ingolstadt : 79 pts Straubing Tigers : 74 p ts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 66 pts Eisbären Berlin : 64 pts Grizzlys Wolfsburg : 59 pts Nürnberg Ice Tigers : 56 pts Schwenninger Wild Wings : 54 pts Augsburger Panthers : 51 pts Iserlohn Roosters : 43 pts Frankfurt Löwen : 36 pts Dresdner Eislöwen : 23 pts