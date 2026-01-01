 
Hockey en Europe
Hockey sur glace - DEL : Courte tête
 
Mannheim confirme sa deuxième place avec une petite victoire
 
Source : penny-del.org Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 22/01/2026 à 22:27
Mannheim - Wolfsburg : 2-1

Photo hockey DEL : Courte tête - Hockey en Europe
adler-mannheim.de
Mannheim fait trébucher les Grizzlys
En match avancé, Mannheim défend sa deuxième place dans un haut de tableau, très serré, ses deux poursuivants sont à un et deux points. Wolfsburg huitième subit aussi une concurrence rude en milieu de classement, une victoire serait bienvenue. Ehl ouvre le score pour les locaux en toute fin de premier tiers. La domination de l'Adler se confirme au tiers médiant et à la toute fin de celui ci, Michaelis double la marque. Le jeu prend de corps au dernier tiers et les deux formations se rendent coup pour coup. Schinko réduit l'écart. Les Grizzlys poussent pour égaliser mais malgré leurs efforts ils ne reviendront pas.
Mannheim profite de ce succès pour conforter leur deuxième place quoi qu'il se passe demain au reste de la journée. Wolfsburg reste sous la menace de ses poursuivants, notamment les Ice Tigers qui pourraient les rejoindre en nombre de points s'ils gagnent demain.

Classement :
  1. Kölner Haie : 95 pts
  2. Adler Mannheim : 84 pts
  3. Red Bull München : 80 pts
  4. ERC Ingolstadt : 79 pts
  5. Straubing Tigers : 74 pts
  6. Fischtown Pinguins Bremerhaven : 66 pts
  7. Eisbären Berlin : 64 pts
  8. Grizzlys Wolfsburg : 59 pts
  9. Nürnberg Ice Tigers : 56 pts
  10. Schwenninger Wild Wings : 54 pts
  11. Augsburger Panthers : 51 pts
  12. Iserlohn Roosters : 43 pts
  13. Frankfurt Löwen : 36 pts
  14. Dresdner Eislöwen : 23 pts
 
 
