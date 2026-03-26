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Hockey en Europe
Hockey sur glace - DEL : DÃ©parts contrastÃ©s
 
Mannheim cartonne, KÃ¶ln ne brille pas
 
Source : penny-del.org Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 26/03/2026 à 16:30
Mannheim - Bremerhaven : 5-2
Schwenningen - Köln : 0-1

Photo hockey DEL : DÃ©parts contrastÃ©s - Hockey en Europe
adler-mannheim.de
Mannheim remporte largement le premier match
Mannheim démarre les playoffs à toute allure en surclassant les Pinguins issus du premier tour. L’Adler mène rapidement de deux buts au premier tiers. Puis 4-1 au deuxième et même jusqu’à 5-1 à l’entame du dernier. Une victoire sans appel pour les locaux. Kühnackl et Reichel comptent deux points.
Köln impitoyable leader a fait une petite entrée dans les playoffs à Schwenningen. Kaski ouvre rapidement la marque d’un tir de la bleue qui franchit le trafic. Les Haie pressent mais Eriksson multiplie les parades pour tenir le score intact jusqu’au bout. Les visiteurs se font même quelques frayeurs en fin de match lorsque les Wild Wings poussent après avoir sorti le gardien. Finalement les requins trouvent la cage vide mais sur le gong, le but ne compte donc pas.
 
 
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