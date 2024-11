Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Derby renversant Nürnberg renverse München dans le derby de Bavière Source : penny-del.org Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/11/2024 à 22:10 Tweeter München - Nürnberg : 3-4 ap (2-1, 0-1, 1-1, 0-1)



redbullmuenchen.de Nürnberg s'impose en prolongation à München dans le derby Le Red Bull qui reste sur trois victoires consécutives reçoit les Ice Tigers qui font du yoyo sur les dernières journées. Les locaux démarrent à fond de train, Eisenschmid lance Ehliz dans la profondeur, il sème les défenseurs et ouvre la marque. Sous pression, Nürnberg concède une faute. Hirose dans le haut slot envoie un missile dans le trafic et double la mise. Les visiteurs profitent à leur tour d'un powerplay et débloque son compteur. Headrick dévie dans le cercle gauche où le one-timer de McKenna fait trembler les filets. Dès la reprise du deuxème tiers, Graber reprend au vol le rebond concédé par le gardien munichois et égalise dans un silence glacial. Le deuxième tiers est équilibré, mais ce sont bien les visiteurs qui sont les plus dangereux. Une perte de palet des locaux permet aux Ice Tigers de contrer, Gerard dévie au second poteau pour Maier qui donne l'avantage aux Nurembergeois. Le Red Bull va archi dominer cette deuxième période et logiquement égalise. Oswald entre en zone, se retourne pour éviter la charge et laisse en retrait pour Heigl qui dévie parfaitement au second poteau pour Varejka qui pousse au fond. München poursuit sa domination sans partage mais ne peut pas repasser devant. Il faut disputer une prolongation. Weber sur la ligne rouge au même niveau que la cage dans le coin envoie un lancer parfait dans l'angle fermé qui nettoie la lucarne et offre une victoire inespérée à Nürnberg qui reprend provisoirement la neuvième place. Le point glané par le Red Bull lui permet de repasser quatrième avant le match de ses concurrents.

Classement : Eisbären Berlin : 46 pts ERC Ingolstadt : 43 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 39 pts Red Bull München : 37 pts Adler Mannheim : 36 pts Kölner Haie : 35 pts Löwen Frankfurt : 32 pts Straubing Tigers : 31 pts Nürnberg Ice Tigers : 29 pts Grizzlys Wolfsburg : 27 pts Schwenninger Wild Wings : 23 pts Iserlohn Roosters : 17 pts Augsburger Panthers : 17 pts Düsseldorfer EG : 14 pts











