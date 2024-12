Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Duel du haut et du bas Düsseldorf gagne le duel des 1ers et Ingolstadt celui des premiers. Mannheim monte au 3e rang, München suit. Straubing, Wolfsburg et Schwenningen restent dans le bon groupe Source : penny-del.org Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/12/2024 à 17:32 Tweeter Düsseldorf - Augsburg : 7-2

Berlin - Ingolstadt : 1-6

Wolfsburg - Frankfurt : 4-1

Mannheim - Bremerhaven : 2-1

München - Iserlohn : 2-1

Schwenningen - Nürnberg : 3-2 ap

Köln - Straubing : 3-4



deg-eishockey.de Düseldorf écrase Augsburg dans le duel des mal classés

Düsseldorf remporte largement le duel des mal classés en corrigeant Augsburg. Au premier tiers les locaux inscrivent quatre buts dont deux pour Ehl. Au deuxième tiers, chaque équipe marque deux buts et la triple avance des locaux se maintient. Le DEG enfonce le clou au dernier vingt avec deux nouvelles réalisations. O'Donnell marque quatre points et Blank trois. Düsseldorf reste dernier mais revient à un point de ses deux premier prédécesseurs.

Mannheim monte sur le podium avec une solide victoire à domicile contre les Pinguins qui chutent de la troisième place. Les deux équipes se neutralisent au premier vingt avec un but chacune. Dans un dernier vingt équilibré, Reichel met l'Aigle devant en powerplay. La fin de match est intense et houleuse mais le score en reste là.

München s'impose difficilement à domicile contre les Roosters. Deux buts en tiers médiant en powerplay permettent aux Bavarois de mener et de tenir jusqu'au bout malgré un but de Broda au dernier vingt.

Straubing renverse un match complètement fou à Köln. Les Tigers démarrent à toute allure, Brandt et Leier marquent en une minute. Profitant de deux powerplay, Aubry inscrit deux buts et égalise. Dix secondes après l'égalisation, Kammerer met les requins devant, quel retour ! Un nouveau retournement a lieu au dernier tiers, les Tigers égalisent puis passent devant et l'emportent finalement pour revenir à un point de leur adversaire.

Citypress Ingolstadt corrige Berlin dans le choc du sommet

Ingolstadt remporte très largement le duel au sommet à Berlin et met son adversaire, du jour, premier poursuivant à 9 longueurs derrière ! Les Eisbaren dominent outrageusement le premier tiers mais non seulement ils ne peuvent marquer mais pire encore ils encaissent deux buts. Le tiers médiant voit l'écart se maintenir avec une but chacun. Ingolstadt fait exploser son adversaire au dernier tiers avec trois buts. Agostino et Powell inscrivent quatre points chacun dans cette large victoire.

Wolfsburg conforte sa huitième place avec une nette victoire contre Frankfurt. Après un premier tiers vierge, tout se décante au deuxième. Les Löwen ouvrent la marque, en quatre minutes les Grizzlys marquent quatre fois avec deux points de Feser et White.

Les Wild Wings remportent de justesse un match capital en milieu de tableau contre Nürnberg. Neumann ouvre le score dès la 1ère minute, les visiteurs égalisent et les cygnes parviennent à repasser devant au quart d'heure de jeu. Le score ne bouge pas au tiers médiant. Headrick égalise en dernier tiers. Tyson Spink en prolongation inscrit son deuxième but de la rencontre pour offrir la victoire aux siens.



Classement : ERC Ingolstadt : 64 pts Eisbären Berlin : 55 pts Adler Mannheim : 54 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 53 pts Red Bull München : 51 pts Kölner Haie : 47 pts Straubing Tigers : 46 pts Grizzlys Wolfsburg : 42 pts Schwenninger Wild Wings : 40 pts Nürnberg Ice Tigers : 39 pts Löwen Frankfurt : 35 pts Augsburger Panthers : 25 pts Iserlohn Roosters : 25 pts Düsseldorfer EG : 24 pts











