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Hockey en Europe
Hockey sur glace - DEL : Egalisations
 
Berlin et München égalisent, Köln et Mannheim doublent
 
Source : penny-del.org Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 28/03/2026 à 09:00
Bremerhaven - Mannheim : 4-5 ap (0-2)
Berlin - Straubing : 2-1 (1-1)
Ingolstadt - München : 1-6 (1-1)
Köln - Schwenningen : 4-2 (2-0)

Photo hockey DEL : Egalisations - Hockey en Europe
© picture alliance / contrastphoto | O.Behrendt
Berlin et Ronning s'imposent dans le match 2

Berlin qui avait sombré au premier match contre les Tigers a redressé le tir à domicile et égalise dans la série. Un doublé de Ronning, dont un en powerplay ont suffit au champion en titre.
München humilié à domicilé dans le derby contre Ingolstadt, a infligé le même camouflet sur la glace de son rival. Rieder marque deux buts et trois points, Hirose et Brooks comptent également trois points. La série est donc égalisé avant un retour dans la capitale bavaroise dimanche.
Köln double la mise dans la série contre les Wild Wings avec notamment un doublé de Schnarr. Deuxième victoire de suite pour Mannheim également qui a peiné à Fischtown et a dû disputer une prolongation. Devant avec un doublé de Bennett l'Adler tient la corde mais Conrad égalise à deux minutes de la sirène finale. En prolongation les locaux sont pénalisés, Solow donne la victoire en powerplay.
 
 
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