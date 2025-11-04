Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Enfin un match référence ! Dresden s'impose de manière convaincante, enfin ! Source : penny-del.org Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 04/12/2025 à 22:14 Tweeter Dresden : 2-4 (1-0, 0-1, 1-3)



penny-del.org Les Eislöwen de Dresden s'imposent nettement à Augsburg Augsburg -: 2-4 (1-0, 0-1, 1-3)

Les Panthers démarrent bien, un lourd lancer de Bast est dévié par de nombreux joueurs y compris des défenseurs avant de terminer au fond, le but est donné à Elias (0-1).

Les locaux dominent encore nettement la première période mais ne parviennent pas à creuser leur avance, un échec qui leur sera fatal. Les Eislöwen reprennent un peu pied au deuxième vingt. Un powerplay leur permet de revenir à égalité. Suvanto dévie au second poteau vers Yogan qui reprend victorieusement et égalise (1-1).

Augsburg reste dominateur mais la partie est tout de même un peu plus équilibrée, les visiteurs rendant quelques coups et surtout ne sombrant pas et maintenant l'écart. Dresden est pénalisé en début de dernière période, malgré son pressing, le club local reste bredouille. Les Saxons repartent dans l'autre sens et sur un engagement gagné en zone offensive, Yogan envoie un missile qui troue le but bavarois (1-2).

Les lions blancs continuent de forcer le verrou et parviennent dans la foulée à creuser l'écart. Le palet repoussé par Garteig traîne devant le but local. La confusion règne, Bouma parvient à récupérer la rondelle, se décaler sur le côté droit et fusiller le portier couché au sol (1-3). Photo : City-Press Andrew Yogan et Dresden brillent enfin

Une pénalité brise la bonne phase des Eislöwen. Augsburg en profite pour s'installer et va rapprocher le score peu après grâce à Busdeker d'un lancer puissant dans l'axe (2-3).

Il faut moins de trente secondes aux visiteurs pour frapper de nouveau, enfin du répondant ! Parkes parvient à faire sortir la rondelle vers l'avant, Chartier contre vite dévie au deuxième poteau pour Parkes qui repique devant le but et d'un revers creuse encore l'écart (2-4).

Les Panthers tentent bien de revenir mais la porte saxone est bien refermée, enfin.

Victoire pour Dresden qui met fin à sa série de cinq revers de suite. Il s'agit seulement de sa deuxième victoire en temps réglementaire, donc à trois points, et sa quatrième en 26 matchs. Que c'est dur pour les Eislöwen. Une victoire propre et nette, méritée et avec vraiment de bonnes choses. Enfin un déclic pour Dresden qui s'impose donc avec son nouveau coach Gerry Fleming, qui gagne son premier match. Il faudra s'appuyer sur cette rencontre pour rebondir et espérer sortir du marasme. Malgré ce début de saison dantesque, il ne manque que quatre points aux lions blancs pour rattraper Iserlohn, qui joue demain.

Défaite décevant pour Augsburg qui pourrait être ejectée des places qualificatives dès demain en cas de victoire des Grizzlys. En match avancé, Dresden noyé dans les bas fonds du général reçoit Augsburg qui s'est bien relancé dans le milieu de tableau, il lui faut prendre des points pour sécuriser sa place dans les qualifiés. Cela semble fort probable chez une lanterne rouge qui ne voit plus de lumière dans sa longue nuit qui va la conduire vers la relégation.Les Panthers démarrent bien, un lourd lancer deest dévié par de nombreux joueurs y compris des défenseurs avant de terminer au fond, le but est donné àLes locaux dominent encore nettement la première période mais ne parviennent pas à creuser leur avance, un échec qui leur sera fatal. Les Eislöwen reprennent un peu pied au deuxième vingt. Un powerplay leur permet de revenir à égalité.dévie au second poteau versqui reprend victorieusement et égaliseAugsburg reste dominateur mais la partie est tout de même un peu plus équilibrée, les visiteurs rendant quelques coups et surtout ne sombrant pas et maintenant l'écart. Dresden est pénalisé en début de dernière période, malgré son pressing, le club local reste bredouille. Les Saxons repartent dans l'autre sens et sur un engagement gagné en zone offensive,envoie un missile qui troue le but bavaroisLes lions blancs continuent de forcer le verrou et parviennent dans la foulée à creuser l'écart. Le palet repoussé partraîne devant le but local. La confusion règne,parvient à récupérer la rondelle, se décaler sur le côté droit et fusiller le portier couché au solUne pénalité brise la bonne phase des Eislöwen. Augsburg en profite pour s'installer et va rapprocher le score peu après grâce àd'un lancer puissant dans l'axeIl faut moins de trente secondes aux visiteurs pour frapper de nouveau, enfin du répondant !parvient à faire sortir la rondelle vers l'avant,contre vite dévie au deuxième poteau pourqui repique devant le but et d'un revers creuse encore l'écartLes Panthers tentent bien de revenir mais la porte saxone est bien refermée, enfin.Victoire pour Dresden qui met fin à sa série de cinq revers de suite. Il s'agit seulement de sa deuxième victoire en temps réglementaire, donc à trois points, et sa quatrième en 26 matchs. Que c'est dur pour les Eislöwen. Une victoire propre et nette, méritée et avec vraiment de bonnes choses. Enfin un déclic pour Dresden qui s'impose donc avec son nouveau coach, qui gagne son premier match. Il faudra s'appuyer sur cette rencontre pour rebondir et espérer sortir du marasme. Malgré ce début de saison dantesque, il ne manque que quatre points aux lions blancs pour rattraper Iserlohn, qui joue demain.Défaite décevant pour Augsburg qui pourrait être ejectée des places qualificatives dès demain en cas de victoire des Grizzlys.

Classement : ERC Ingolstadt : 51 pts Adler Mannheim : 50 pts Straubing Tigers : 48 p ts Kölner Haie : 47 pts Red Bull München : 44 pts Eisbären Berlin : 40 pts Schwenninger Wild Wings : 39 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 39 pts Nürnberg Ice Tigers : 33 pts Augsburger Panthers : 33 pts Grizzlys Wolfsburg : 32 pts Frankfurt Löwen : 24 pts Iserlohn Roosters : 17 pts Dresdner Eislöwen : 13 pts © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo