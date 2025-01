Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Grizzlys et Ours blancs n'hibernent pas Les Grizzlys et les Eisbären se sont nettement imposés, les uns prennent la 7e place, les autres rejoignent presque la première place d'Ingolstadt. Bremerhaven reste sur le podium. En bas, Augsburg remonte Source : penny-del.org Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 05/01/2025 à 19:21 Tweeter Bremerhaven - Schwenningen : 2-1

Köln - Augsburg : 2-3

Nürnberg - Berlin : 2-5

Iserlohn - Ingolstadt : 4-5 ap

Wolfsburg - Straubing : 5-3



grizzlys.de Les Grizzlys de Wolfsburg dominent Straubing et passent 7e

Les Grizzlys remportent un succès capital contre Straubing et grimpent de deux places pour occuper la septième place, devant leur adversaire du jour qui possède cependant beaucoup de match en retard à cause de la Coupe Spengler. Samuelsson ouvre le score dès la première minute de jeu. Les Nord Américains de Wolfsburg renversent la tendance. White égalise, O'Connor donne l'avantage, à la dernière minute Archibald creuse l'écart. Les Tigers gardent espoir dans les tiers suivant mais ne pourront jamais égaliser. White termine avec deux buts.

En effet le leader, Ingolstadt a eu tous les maux du monde de s'imposer à Iserlohn. Les panthères noires menaient 2-0 après six minutes mais les coqs marquent 3 buts en trois minutes pour renverser complètement le match. Agostino égalise avant la première sirène de ce tiers fou. Les Roosters repassent devant au tiers médiant mais Sheen égalise au dernier tiers. Agostino donne la victoire en prolongation.

icetigers.de Les Eisbären Berlin s'imposent à Nürnberg

Pas de surprise à Nürnberg, où les locaux s'inclinent nettement face aux Eisbären mais ils auront résisté pendant quarante minutes avant de s'effondrer au dernier vingt. En effet les Berlinois sortent en tête du premier tiers avec deux buts dont un sur penalty. Les Ice Tigers forcent au tiers médiant et égalisent logiquement sur un deuxième but de Maier dans la partie. Au dernier tiers, Berlin inscrit trois buts sans réplique, dont un second pour Ronning, son troisième point du match. Le champion en titre revient à une longueur de la première place.

Courte mais précieuse victoire pour Fischtown qui assure sa troisième place en déjouant les Wild Wings. Un but de Kinder au premier tiers et un de Friesen au dernier scelle la victoire des Hanséatiques.

Deuxième succès de suite pour les Panthers qui surprennent tout le monde avec une victoire à Köln. Un doublé d'Elias au début de match met les visiteurs sur orbite, une avance qu'ils ne perdront plus. Les requins surdominent le tiers médiant et Grenier réduit la marque. La domination sans partage se poursuit au dernier vingt, mais sans succès face à Mann qui multiplie les interventions. Trevelyan marque en cage vide pour assurer l'avance d'Augsburg. Dans les derniers instants, Köln réduit vainement l'écart. Les Panthers remonte au douzième rang.



Classement : ERC Ingolstadt : 71 pts Eisbären Berlin : 70 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 60 pts Adler Mannheim : 57 pts Red Bull München : 55 pts Kölner Haie : 55 pts Grizzlys Wolfsburg : 48 pts Straubing Tigers : 46 pts Schwenninger Wild Wings : 46 pts Nürnberg Ice Tigers : 45 pts Löwen Frankfurt : 44 pts Augsburger Panthers : 31 pts Iserlohn Roosters : 31 pts Düsseldorfer EG : 28 pts











