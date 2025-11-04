Dresden : 3-6 (1-1, 2-3, 0-2)



penny-del.org 1ère victoire de l'histoire en DEL pour les Eislöwen de Dresden Frankfurt -: 3-6 (1-1, 2-3, 0-2) Duel entre deux équipes qui n'ont encore pas de point après les deux premières journées. Frankfurt à domicile espère déjouer le promu les Eislöwen. Le début de match est morne et sans éclat. Sur un bon break, Fox dans le cercle gauche expédie un lancer parfait dans le but local (0-1).

Les Löwen contrent et un slap de la bleue se perd dans le trafic, Lobach bien placé récupère la rondelle et la glisse au fond à bout portant pour égaliser (1-1).

Il ne fallait pas revenir en retard à son siège au deuxième vingt. Après à peine vingt secondes de jeu Parkes d'un tir plutôt anodin déjoue le gardien local (1-2).

Frankfurt perd se nerfs et commet une faute. Le powerplay saxon s'installe et fait tourner la rondelle. Ortega dans le cercle droit enroule un tir parfait qui passe juste sous la barre (1-3).

Peu après, Bouma parvient à contrer seul en semant les défenseurs locaux, il emmène le portier sur le côté et glisse au fond pour alourdir l'avance de Dresden (1-4).

Frankfurt parvient à ne pas sombrer et se ressaisit bien, le jeu change de côté. La défense dresdoise sombre complètement et laisse Glover seul dans le slot, il n'en demandait pas tant pour réduire la marque (2-4).

Dans la dernière minute de la période, Brace contre, le gardien saxon repousse, le palet traîne dangereusement dans l'axe, Brace reprend victorieusement (3-4).

La fatigue se lit sur les deux équipes au dernier vingt, Frankfurt doit se découvrir, Yogan contre et vient fusiller Pantkowski en break d'un tir décroisé (3-5).

Les Löwen poussent bien pour revenir mais le coeur n'y est plus, le temps joue contre eux. Ils sortent tout de même le gardien pour tenter un ultime coup de poker. Yogan en profite pour marquer son deuxième but de la partie, cette fois dans le filet désert (3-6).

Dresden tient bon et empoche la première victoire de son histoire en DEL. Les Eislöwen s'emparent provisoirement de la dixième place.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Dane Fox

** : Trevor Parkes

* : Ryan McKiernan



Classement :

Grizzlys Wolfsburg : 6 pts Eisbären Berlin : 6 pts Adler Mannheim : 6 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 6 pts Iserlohn Roosters : 4 pts Red Bull München : 3 pts Nürnberg Ice Tigers : 3 pts ERC Ingolstadt : 3 pts Straubing Tigers : 3 pts Dresdner Eislöwen : 3 pts Schwenninger Wild Wings : 2 pts Kölner Haie : 0 pt Augsburger Panther : 0 pt Frankfurt Löwen : 0 pt