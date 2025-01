Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : In extremis München domine les Panthers avec un but victorieux à 15 secondes du terme Source : penny-del.org Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 16/01/2025 à 22:18 Tweeter München : 4-5 (2-1, 2-2, 0-2)



redbullmuenchen.de Le Red Bull s'impose in extremis à Augsburg Augsburg -: 4-5 (2-1, 2-2, 0-2) Le Red Bull a peiné dans le derby de Bavière à Augsburg. Les locaux mènent rapidement 2-0 mais München parvient à débloquer son compteur après le premier quart d'heure de jeu dans un tiers surdominé. DeSousa en powerplay égalise à l'entame du deuxième tiers. Weber donne l'avantage aux visiteurs qui continuent de dominer outrageusement la partie. Trevelyan profite d'un powerplay pour égaliser. En toute fin de période, les Panthers repassent même devant complètement contre le cours du jeu. Butcher parvient à égaliser dans le dernier tiers. Le Red Bull pousse mais Augsburg s'accroche à sa cage mais cède au pire moment. A 15 secondes de la sirène finale, DeSousa inscrit son deuxième but du soir, son troisième point pour assurer une victoire sur le fil. München remporte un succès toutefois logique qui lui permet de reprendre provisoirement la quatrième place avant les matchs de ses concurrents demain. Les Panthers restent sous la menace du DEG.



Classement : ERC Ingolstadt : 77 pts Eisbären Berlin : 74 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 66 pts Red Bull München : 62 pts Adler Mannheim : 61 pts Kölner Haie : 60 pts Straubing Tigers : 56 pts Grizzlys Wolfsburg : 51 pts Schwenninger Wild Wings : 50 pts Nürnberg Ice Tigers : 48 pts Löwen Frankfurt : 47 pts Iserlohn Roosters : 34 pts Augsburger Panthers : 33 pts Düsseldorfer EG : 31 pts











