deg-eishockey.de Düsseldorf brille à domicile en dominant le premier

Duel des extrêmes pour ce premier math de l'année 2025 en DEL. Düsseldorf bon dernier qui n'a remporté que sept petites victoires en plus de 30 matchs, reçoit Ingolstadt leader très net, qui s'est incliné moins de dix fois. Une partie très nettement déséquilibrée en faveur des visiteurs donc.

Comme on s'y attendait Ingolstadt démarre pied au plancher le match. Simpson entre en zone à toute allure, il dévie de l'autre côté pour Ellis qui avance et d'un tir surpuissant du poignet fait trembler les filets dès la troisième minute de jeu (0-1).

Les panthères restent dangereuses dans ce premier tiers mais Haukeland se montre intraitable et multiplie les arrêts sur sa ligne. Même en powerplays, le leader ne peut élargir son avance. Une stérilité qui lui sera fatale. En toute fin de période, une mauvaise sortie de zone des Bavarois profite à McCrea qui récupère, remet de l'autre côté pour Angle qui vient fusiller le portier et égalise salué par la foule (1-1).

Ingolstadt est pénalisé dans la foulée, mais la sirène retentit peu après. Le DEG en profite pour forcer le verrou au début du deuxième tiers sans succès. La partie s'équilibre sur un excellent rythme et bien peu croirait qu'on voit le premier affronter le dernier. Cumiskey récupère le palet derrière la cage et fait une longue passe dans le dos de la défense bavaroise jusqu'à Gaudet qui fonce seul face au but et gagne son duel en glissant entre les pads de Williams (2-1).

L'ERC essaie de revenir au score mais sans succès face au portier local qui bloque les attaques. Au début du dernier vingt. Düsseldorf pousse pour tuer le match. Le palet tourne en zone offensive, Gaudet envoie un missile de la bleue jusqu'au deuxième poteau, Rymsha n'a plus qu'à pousser au fond alors que l'arena explose (3-1).

Ingolstadt inverse la tendance et domine nettement le jeu alors que le temps file contre elle. Haukeland multiplie les parades et tient le score. Dos au mur les panthères sortent leur gardien. Gogulla gagne l'engagement en zone offensive et trouve Cumiskey qui parvient à servir Rymsha dans l'axe qui trouve le filet désert (4-1).

Classement : ERC Ingolstadt : 69 pts Eisbären Berlin : 64 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 57 pts Adler Mannheim : 57 pts Red Bull München : 55 pts Kölner Haie : 52 pts Straubing Tigers : 46 pts Grizzlys Wolfsburg : 45 pts Nürnberg Ice Tigers : 44 pts Schwenninger Wild Wings : 43 pts Löwen Frankfurt : 41 pts Iserlohn Roosters : 30 pts Düsseldorfer EG : 28 pts Augsburger Panthers : 26 pts











