Hockey sur glace - DEL : Inouï Augsburg remporte un match clé en vue des playoffs avec pas moins de 13 buts marqués et plusieurs renversement de situation. Les bas de tableau, Dresden, Frankfurt et Iserlohn bat le haut du coup München monte deuxième et Köln s'éloigne en tête Source : penny-del.org Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 02/01/2026 à 22:20

Berlin - Frankfurt : 2-3

Ingolstadt - Bremerhaven : 2-3

Iserlohn - Nürnberg : 4-3

Köln - Straubing : 4-2

Mannheim - Dresden : 2-5

Wolfsburg - München : 2-3 TAB

Photographe : Adrian Goldberg pour Sportberichte Augsburg renverse les Wild Wings dans un match incroyable

Augsburg remporte un match décisif mais extrêmement renversant contre les Wild Wings. Un duel entre deux équipes qui visent la dixième place, la dernière qualificative pour les séries. Le succès des Panthers leur font coller leur adversaire du jour qui garde tout de même cette place si importante. La partie démarre en trombe pour les locaux qui mènent 4-0 après à peine dix minutes de jeu, la messe semble déjà dite. Les cygnes marquent deux fois en deux minutes au début du deuxième vingt pour couper l'avance en deux mais Blank en powerplay porte le score à 5-2. Karachun, Spink et Scheel marquent tous trois en l'espace de deux minutes et permettent à Schwenningen d'égaliser. Le match fou reprend et au dernier tiers en moins d'une minute Louis et Blank trouent les filets et redonnent le large aux locaux. Les visiteurs poussent et réduisent la marque à 27 secondes du terme. Ils continuent leur effort mais ne reviendront pas et perdent ce match à rebondissements. Louis termine la soirée à 5 points, Blank à 4 et Schemitsch à 3. remporte un match décisif mais extrêmement renversant contre les. Un duel entre deux équipes qui visent la dixième place, la dernière qualificative pour les séries. Le succès des Panthers leur font coller leur adversaire du jour qui garde tout de même cette place si importante. La partie démarre en trombe pour les locaux qui mènent 4-0 après à peine dix minutes de jeu, la messe semble déjà dite. Les cygnes marquent deux fois en deux minutes au début du deuxième vingt pour couper l'avance en deux maisen powerplay porte le score à 5-2.etmarquent tous trois en l'espace de deux minutes et permettent à Schwenningen d'égaliser. Le match fou reprend et au dernier tiers en moins d'une minuteettrouent les filets et redonnent le large aux locaux. Les visiteurs poussent et réduisent la marque à 27 secondes du terme. Ils continuent leur effort mais ne reviendront pas et perdent ce match à rebondissements.termine la soirée à 5 points,à 4 età 3. Köln domine logiquement les Tigers et creuse encore son avance en tête de la ligue puisque ses principaux poursuivants ont perdu. Un excellent premier tiers permet aux locaux de prendre deux buts d'avance. Les Haie maintiennent leur avance toute la rencontre et Schnarr marque deux fois.

München l'emporte aux tirs au but chez les Grizzlys et monte au deuxième rang. Wolfsburg menait de deux longueurs après les deux premières périodes mais s'est fait rejoindre à la dernière. Ehliz arrache l'égalisation à l'ultime minute de jeu !

Bremerhaven assure la sixième place avec un bon succès emporté sur la glace d'Ingolstadt. Un but dans chaque tiers dont deux de Conrad ont permis à Fischtown de quitter la Bavière avec un bon succès.

adler-mannheim.de Dresden crée la sensation en l'emportant à Mannheim

Dresden démarre 2026 de la meilleure manière en s'imposant nettement à Mannheim, sa meilleure victoire depuis le début de sa première saison en DEL. Les Eislöwen ont mené la danse tout le match et remporte logiquement un vrai premier match de référence. Ils ont encore huit point de retard car leur deux prédécesseurs l'ont également emporté. Ortega compte deux points côté saxon, Greco et Solow ont le même total pour l'Adler.

Iserlohn l'emporte contre les Ice Tigers pour la troisième fois en quatre matchs et reste dans un bon rythme.

Il le faut car Frankfurt les poursuit avec une deuxième victoire de suite et une troisième en quatre rencontres également. Les Löwen ont cette fois croqué Berlin avec deux points de Lilja.



Classement : Kölner Haie : 77 pts Red Bull München : 71 pts Adler Mannheim : 69 pts ERC Ingolstadt : 68 pts Straubing Tigers : 68 p ts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 58 pts Eisbären Berlin : 53 pts Grizzlys Wolfsburg : 49 pts Nürnberg Ice Tigers : 47 pts Schwenninger Wild Wings : 43 pts Augsburger Panthers : 43 pts Iserlohn Roosters : 35 pts Frankfurt Löwen : 35 pts Dresdner Eislöwen : 22 pts











