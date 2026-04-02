Straubing - Berlin : 2-1 ap (2-3)

München - Ingolstadt : 6-3 (3-2)

Mannheim - Bremerhaven : 4-3 (4-1)



adler-mannheim.de Mannheim rejoint les 1/2 finale en éliminant Bremerhaven - Berlin : 2-1 ap (2-3)- Ingolstadt : 6-3 (3-2)- Bremerhaven : 4-3 Mannheim n'a pas manqué l'occasion à domicile de mettre fin à la série qui l'oppose aux Pinguins. Pourtant les visiteurs n'ont pas démérité et subissent une défaite crève coeur qui les élimine. Après un premier tiers sans but, Bremerhaven marque deux buts et prennent le large. Dans les 2 dernières minutes du tiers, les locaux frappent deux fois et égalisent avant la sirène. Jensen remet Fischtown devant dès la reprise. Sur un powerplay à la mi-tiers, Mattinen égalise. En toute fin de partie Gawanke donne la victoire et la qualification pour les demi-finale à l'Adler.

München reprend les devants dans la série avec une nette victoire à domicile dans le derby contre Ingolstadt. Les deux équipes restent au coude à coude jusqu'à la mi match mais Rieder en powerplay remet les locaux devant juste avant le deuxième coup de sirène. Au dernier tiers les Munichois inscrivent encore deux buts dont un en cage vide. Une victoire qui permet de prendre un avantage important dans la série.

Straubing s'impose à l'arrachée à domicile pour rester en vie dans la série contre les Eisbären. A égalité après le temps réglementaire, les deux équipes se rendent en prolongation et Hede en powerplay donne la victoire aux locaux.