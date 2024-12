Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : L'écart se creuse Iserlohn s'éloigne encore un peu de la dernière place, Nürnberg revient 9e, Ingolstadt et Berlin assurent, Bremerhaven repasse 3e, München et Köln suivent de plus loin Source : penny-del.org Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 31/12/2024 à 13:00 Tweeter Berlin : 2-4

Ingolstadt - Mannheim : 6-2

Iserlohn - Düsseldorf : 2-1 TAB

Köln - Frankfurt : 3-2 TAB

München - Wolfsburg : 3-2

Nürnberg - Bremerhaven : 2-1 TAB



Photographe : Jonas Brockmann pour iserlohn-roosters.de Iserlohn s'éloigne de la dernière place Augsburg -: 2-4- Mannheim : 6-2- Düsseldorf : 2-1 TAB- Frankfurt : 3-2 TAB- Wolfsburg : 3-2- Bremerhaven : 2-1 TAB Iserlohn remporte un match clé contre Düsseldorf dans la bataille du bas de tableau. Les coqs s'imposent aux tirs au but après un duel serré. Avec cinq points d'avance sur la dernière place, les Roosters sont plus à l'aise en cette fin d'année. Le DEG est toujours dernier mais revient à une longueur des Panthers, il peut toujours espérer sortir du trou en 2025. Ingolstadt assure son statut de patron en écrant l'Adler qui est éjecté du podium. Huttl inscrit un doublé, les Canadiens Breton et Sheen comptent eux trois points. Les Eisbären se sont fait quelques frayeurs à Augsburg mais reviennent avec une victoire logique acquise dernière période avec notamment deux buts de Ronning.

Le Red Bull renverse de justesse un match bien mal engagé contre Wolfsburg. Les Grizzlys ont en effet mené tout le match. DeSousa égalise logiquement au dernier tiers, mais à moins d'une minute du terme Eisenschmid donne une victoire sèche aux locaux. Les visiteurs rentrent les mains vides, bien mal récompensés de leur rencontre en Bavière.

Köln a peiné à domicile pour vaincre ses voisins Löwen mais finit par s'imposer aux tirs au but. Les requins restent sixièmes, Frankfurt malgré le point pris reste hors des bonnes places. Les lions tenteront de rebondir samedi au match hivernal en extérieur.

Nürnberg revient à la neuvième place grâce à un bon succès arraché aux tirs au but contre les Pinguins. Le point pris par Bremerhaven lui permet de remonter à la troisième place du classement général.



Classement : ERC Ingolstadt : 69 pts Eisbären Berlin : 64 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 57 pts Adler Mannheim : 57 pts Red Bull München : 55 pts Kölner Haie : 52 pts Straubing Tigers : 46 pts Grizzlys Wolfsburg : 45 pts Nürnberg Ice Tigers : 44 pts Schwenninger Wild Wings : 43 pts Löwen Frankfurt : 41 pts Iserlohn Roosters : 30 pts Augsburger Panthers : 26 pts Düsseldorfer EG : 25 pts











