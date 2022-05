Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : L'ours polaire revient Les Eisbären l'emportent à domicile et prennent un avantage important en finale allemande Source : penny-del.org Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/05/2022 à 08:32 Tweeter Eisbären Berlin - Red Bulls München : 2-1 (1-1, 1-0, 0-0)



Photographe : Marco Leipold Berlin prend les commandes de la finale DEL - Red Bulls München : 2-1 (1-1, 1-0, 0-0) Les deux équipes sont à égalité dans la finale après avoir gagné chacune chez l'autre. De retour dans la capitale, les Berlinois espèrent régaler leur public et prendre les commandes. Les Münchenois eux, veulent confirmer leur bonne forme à l'extérieur et prendre une avance qui pourrait s'annoncer décisive avant un match 4 en Bavière.

München démarre bien la rencontre et se montre rapidement dangereux sur la cage locale. Une première faute vient renverser la tendance. Le powerplay berlinois fait le métier. Clark parvient à dévier vers Boychuk qui reprend de toutes ses forces pour trouer le filet bavarois (1-0).

Les Red Bulls retournent à leur domination et finissent par revenir au score. Street dans l'angle de la cage remet dans le cercle droit pour Redmond qui égalise d'une bonne reprise (1-1).

München surdomine la fin du tiers mais ne parvient pas à passer devant. Berlin revient fort au deuxième tiers et fait le jeu à son tour, ses efforts finissent par payer. En toute fin de période, le slap de Wissman est dévié au vol par Bokk et termine au fond (2-1).

Les deux équipes se neutralisent au dernier vingt, et malgré de bonnes chances de part et d'autres, rien n'y fait. Niederberger avec ses 39 arrêts devant la cage berlinoise est le héros de la partie.

Les Eisbären prennent les commandes de la série finale, ils n'ont plus besoin que d'une victoire pour conserver leur titre de champion. Cela peut intervenir dès demain (mercredi 4 mai) à München. Les Red Bulls se retrouvent dos au mur et devront l'emporter quoi qu'il en coûte à domicile pour rester en vie.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Mathias Niederberger

** : Dominik Bokk

Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Mathias Niederberger

** : Dominik Bokk

* : Zach Redmond











