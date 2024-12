Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : La charge du taureau rouge Le Red Bull remporte le derby contre Straubing Source : penbny-del.org Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/12/2024 à 21:59 Tweeter München - Straubing : 3-1 (1-0, 2-0, 0-1)



redbullmuenchen.de Le Red Bull renverse Straubing dans le derby - Straubing : 3-1 (1-0, 2-0, 0-1) Le Red Bull vaincu au dernier match dans le derby espère rebondir toujours à domicile, dans un nouveau derby bavarois, contre Straubing. Les Tigers qui restent sur deux revers d'affilée sont arrêtés en milieu de tableau et devront l'emporter dans la capitale de la Bavière s'ils veulent repartir de l'avant. Le premier tiers est équilibré et se joue sur un rythme infernal. Au quart d'heure de jeu, DeSousa dans le slot s'y reprend à deux fois mais parvient à glisser au fond et permet aux locaux d'ouvrir la marque. Le deuxième vingt, les visiteurs ne parviennent pas à revenir au score malgré deux suppériorités numériques. En fin de période, le revers de Kastner est repoussé par McIntyre, le rebond reste devant la cage, Lancaster pousse au fond. Moins d'une minute plus tard, dans les derniers instants de la période, Kastner en contre sert parfaitement Hirose au deuxième poteau, qui troue les filets. Le plus dur semble fait, Straubing redresse un peu la tête au dernier tiers mais le score ne bouge pas jusqu'au bout ou presque. A 30 secondes de la sirène finale, le slap de Samanski fait un drôle de rebond devant la cage, Connolly récupère et lance au fond.

Retour trop tardif pour les Tigers qui s'incline pour la troisième fois d'affilée. München revient à un point de la cinquième place mais avec un match d'avance.



Classement : ERC Ingolstadt : 54 pts Eisbären Berlin : 52 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 48 pts Adler Mannheim : 45 pts Kölner Haie : 43 pts Red Bull München : 42 pts Straubing Tigers : 34 pts Grizzlys Wolfsburg : 34 pts Nürnberg Ice Tigers : 33 pts Löwen Frankfurt : 32 pts Schwenninger Wild Wings : 30 pts Augsburger Panthers : 22 pts Iserlohn Roosters : 21 pts Düsseldorfer EG : 20 pts © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur