Hockey sur glace - DEL : La chute du chef Ingolstadt s'incline aux tirs au but contre Bremerhaven Source : penny-del.org Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/12/2024 à 22:46 Bremerhaven : 2-3 TAB



fischtown-pinguins.de Gudļevskis et Bremerhaven font chuter le leader Ingolstadt -: 2-3 TAB Ingolstadt leader du championnat reçoit le troisième, les Fischtown Pinguins pour un match très intéressant en haut de tableau. Le premier tiers démarre tambour battant pour les locaux qui dominent outrageusement toute la première période. Gudļevskis retarde longtemps l'échéance. Dans les dernières minutes de jeu, Agostino dans le cercle droit lance, le portier letton repousse encore, mais le palet reste devant la cage et Powell le pousse au fond pour faire gronder la foule (1-0).

La deuxième période reste très largement dominée par les locaux mais le score ne bouge pas tant le gardien de Bremerhaven s'emploie sur sa ligne. Au dernier tiers enfin, les Pinguins sortent de l'hibernation. Abt d'un lourd slap parvient à égaliser (1-1).

Les efforts des visiteurs s'accélèrent et dans la minute qui suit, ils passent devant. Mauermann contourne la cage, il lance sur le défenseur bavarois, le palet rebondit et termine au fond (1-2).

Sonnées, les panthères parviennent à repartir. Peu après, Stachowiak égalise d'un tir milimétrée sur la même hauteur que la cage (2-2).

Les deux équipes se neutralisent jusqu'à la sirène. La prolongation est nettement dominée par Ingolstadt mais le score ne bouge pas. Aux tirs au but, Gudļevskis continue son one man show et repousse tous les tireurs bavarois. Jeglič trouve la faille et donne la victoire à Fischtown (2-3).

Bremerhaven reste sur la dernière marche du podium, Ingolstadt chute mais le point pris lui assure de ne pas perdre la première place même en cas de victoire berlinoise demain.

Classement : ERC Ingolstadt : 55 pts Eisbären Berlin : 52 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 50 pts Adler Mannheim : 45 pts Kölner Haie : 43 pts Red Bull München : 42 pts Straubing Tigers : 34 pts Grizzlys Wolfsburg : 34 pts Nürnberg Ice Tigers : 33 pts Löwen Frankfurt : 32 pts Schwenninger Wild Wings : 30 pts Augsburger Panthers : 22 pts Iserlohn Roosters : 21 pts Düsseldorfer EG : 20 pts











