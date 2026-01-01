Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Le champion prend le bon wagon Berlin s'empare de la dernière place directement qualificative pour les quarts, Mannheim termine deuxième, Wolfsburg reprend la 8e place. Voilà les derniers ajustements de cette ultime journée de saison régulière. Place maintenant aux playoffs en Allemagne Source : penbny-del.org Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/03/2026 à 17:07 Tweeter Wolfsburg : 5-6 TAB

Bremerhaven - Dresden : 6-1

Berlin - München : 5-1

Frankfurt - Nürnberg : 3-4

Iserlohn - Ingolstadt : 5-3

Mannheim - Schwenningen : 4-2

Straubing - Köln : 3-6



eisbaeren.de Berlin gagne largement et se qualifie directement pour les 1/4 Augsburg -: 5-6 TAB- Dresden : 6-1- München : 5-1Frankfurt -: 3-4- Ingolstadt : 5-3- Schwenningen : 4-2Straubing -: 3-6 Berlin confirme son excellente fin de saison en écrasant le Red Bull avec trois points de Tiffels. Succès important qui permet de maintenir la sixième place synonyme de qualification directe pour les quarts de finale. Le lourd revers ne permet pas à München de revenir sur le podium.

Bremerhaven l'a emporté nettement contre les Eislöwen qui terminent leur saison en DEL comme ils l'ont commencé sur une déroute. Friesen inscrit trois points. Un succès "inutile" pour les Pinguins qui devront tout de même passer par le premier tour des playoffs contre Nürnberg. Fin de parcours pour Dresden qui quitte l'élite allemande par la toute petite porte.

Köln renoue avec la victoire dans cette ultime journée en s'imposant assez nettement à Straubing qui glisse à la troisième place avec un doublé de Kemiläinen. Les Haie terminent cette saison incroyable à 13 points devant leur premier poursuivant, impressionnant !

Mannheim accroche la deuxième place grâce à sa victoire contre les Wild Wings. Seule équipe vainqueur des quatre poursuivants du leader, l'Adler a réussi son finish contrairement à ses concurrents. Nürnberg ne pouvait plus rien changer à sa place avant les séries mais en s'imposant d'une courte tête sur la glace des Löwen, les Bavarois engrangent de la confiance avant des playoffs qui s'annoncent compliqués.

Les Roosters terminent la saison sur une bonne note avec un net succès contre Ingolstadt qui à l'inverse doute juste avant les playoffs.

grizzlys.de Wolfsburg remporte un drama et s'empare de la 8ème place Victoire très compliquée mais ô combien importante pour Wolfsburg qui l'emporte en fusillade à Augsburg et grimpe au huitième rang in extremis. Les Grizzlys auront donc l'avantage de la glace au premier tour des playoffs. Les Bavarois ouvrent rapidement le score par Cramarossa mais White égalise. La fin de tiers voit les Grizzlys se déchaîner. Feser donne l'avantage. En fin de tiers, Chrobot double la mise. A peine dix secondes plus tard Machacek inscrit déjà le quatrième but. En toute fin de deuxième période, Louis réduit l'écart en suppériorité. Moins de 30 secondes après la reprise, Trevelyan rapproche le score. Wolfsburg tangue et va chavirer. Damiani égalise en powerplay dans une immense clameur. La minute qui suit Hanke met les Panthers devant. Trois buts inscrit dans les 5 premières minutes de la période et un match renversé complètement renversé. Les Grizzlys repartent de l'autre côté mais n'y sont plus. Le temps file et Augsburg tient bon. Le gardien visiteur sort, le pressing monte Smith arrache l'égalisation à 7 secondes de la sirène finale ! Le point pris suffit à Wolfsburg pour passer 8e mais les Grizzlys ont parfait leur dernier match. Choupani donne la victoire aux tirs au but.



Classement : Kölner Haie : 116 pts Adler Mannheim : 103 pts Straubing Tigers : 101 p ts Red Bull München : 100 pts ERC Ingolstadt : 94 pts Eisbären Berlin : 85 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 83 pts Grizzlys Wolfsburg : 73 pts Schwenninger Wild Wings : 72 pts Nürnberg Ice Tigers : 68 pts Augsburger Panthers : 60 pts Iserlohn Roosters : 58 pts Frankfurt Löwen : 53 pts Dresdner Eislöwen : 26 pts © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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