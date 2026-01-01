 
Hockey sur glace - DEL : Le champion tient la corde
 
Berlin reste dans les bonnes places talonné par Bremerhaven. Scwhenningen monte au 8e rang. Nürnberg est quasiment qualifié pour les séries
 
Iserlohn - Bremerhaven : 0-5
Köln - Berlin : 0-1
München - Frankfurt : 3-2 ap
Dresden - Straubing : 3-5
Ingolstadt - Mannheim : 0-4
Wolfsburg - Nürnberg : 1-4
Schwenningen - Augsburg : 2-1

Berlin blanchit le leader et reste dans la bonne partie

Berlin sous pression pour conserver la sixième place a livré la marchandise avec une victoire sur le plus petit des scores chez le leader Köln qui n'a plus rien à gagner et laisse filer en cette fin de saison. Un unique but signé Eder a suffit aux Eisbären. Stettmer blanchit avec 27 arrêts.
Dans la course à distance pour les places protégées, Bremerhaven reste au contact avec un tonitruant succès à Iserlohn. Le Danois Bruggisser inscrit trois points, Hirose et Miele en comptent deux tandis que Gudļevskis blanchit avec 25 parades. Pour les Roosters par contre la défaite les condamne à manquer les playoffs. 
Sans surprise, les Tigers assurent leur deuxième place après une victoire pas si impressionnante contre la lanterne rouge reléguée. Brandt et Fleischer terminent avec trois points chacun.
Mannheim suit et attend le faux pas avec un large succès contre Ingolstadt qui ne pourra plus rejoindre le podium. Mattinen marque deux points.
Le Red Bull a peiné pour se défaire d'une courageuse équipe de Frankfurt qui pousse les locaux en prolongation pour son quatrième match avec des points. Les Löwen menaient 2-0 après un tiers, les locaux ont raccroché et Ehliz a donné la victoire en prolongation.
Les Wild Wings s'imposent difficilement contre Augsburg mais grimpent au huitième rang. Les Panthers ont encore une très mince chance d'accrocher les playoffs, il faudra gagner les deux derniers matchs en espérant une double défaite des Nurembergeois.
Nürnberg se rapproche d'une qualification pour les séries avec un camouflet infligé aux Grizzlys qui continuent de sombrer en fin de saison et à l'approche des playoffs, inquiétude donc. Les Ice Tigers peuvent remercier leurs joueurs états-uniens, Barratt, Graber et Spezia comptent tous deux points.
 


Classement :  
  1. Kölner Haie : 113 pts
  2. Straubing Tigers : 101 pts
  3. Adler Mannheim : 100 pts
  4. Red Bull München : 97 pts
  5. ERC Ingolstadt : 91 pts
  6. Eisbären Berlin : 79 pts
  7. Fischtown Pinguins Bremerhaven : 74 pts
  8. Schwenninger Wild Wings : 69 pts
  9. Grizzlys Wolfsburg : 68 pts
  10. Nürnberg Ice Tigers : 65 pts
  11. Augsburger Panthers : 59 pts
  12. Iserlohn Roosters : 55 pts
  13. Frankfurt Löwen : 50 pts
  14. Dresdner Eislöwen : 26 pts
 
 
