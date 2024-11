Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Le courage n'a pas suffi Les Panthers malgré un match courageux et solide livé à München doivent s'incliner Source : penny-del.org Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 24/11/2024 à 10:12 Tweeter München - Augsburg : 3-2 (1-0, 2-2, 0-0)

redbullmuenchen.de Le Red Bull s'impose dans un match serré contre Augsburg

Duel des extrêmes à München entre des locaux qui pouvaient repasser quatrième en cas de succès et des Augsburgeois avant-dernier du classement qui restent sur 8 défaites de rang. Logiquement les locaux démarrent bien la rencontre, parfaitement servi dans la profondeur, Weber ouvre les vannes après cinq minutes de jeu. Les Munichois dominent fortement la première période mais le score en reste là car Keller multiplie les interventions. Dès la reprise du tiers médiant, Hakulinen s'échappe seul en break et vient fusiller le gardien local en pleine lunette pour égaliser. La partie est très disputée, mais les locaux chanceux repassent devant, sur un lancer de Johansson le palet est dévié bien involontairement par les patins de Hirose et termine au fond. Dans la minute qui suit le tir de Blum se perd dans le traffic, Krammer le récupère et l'expédie dans la cage augsburgeoise. Le Red Bull commet une double faute, la sanction est immédiate, Kunyk envoie un missile depuis le bord du cercle gauche pour recoller. Les Panthers accélèrent au dernier tiers et s'offrent de très belles occasions mais Niederberger et sa défense s'en sortent bien sans trop de frais. Malgré tous leurs efforts elle ne reviendront pas et subissent un neuvième revers de rang. München s'empare de la quatrième place provisoire en attendant les matchs des autres équipes dans l'après-midi et la soirée.



Classement : Eisbären Berlin : 43 pts ERC Ingolstadt : 37 pts Pinguins Bremerhaven : 36 pts Red Bull München : 33 pts Adler Mannheim : 30 pts Straubing Tigers : 29 pts Kölner Haie : 29 pts Löwen Frankfurt : 28 pts Grizzlys Wolfsburg : 25 pts Nürnberg Ice Tigers : 25 pts Schwenninger Wild Wings : 22 pts Iserlohn Roosters : 17 pts Augsburger Panthers : 17 pts Düsseldorfer EG : 13 pts © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo